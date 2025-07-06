Истории Рассказы

Искусство, которое лечит: как иконы на ящиках из-под снарядов собирают миллионы для раненых

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 июля 2025, 22:00
Искусство, которое лечит: как иконы на ящиках из-под снарядов собирают миллионы для раненых
Фото Сайт президента Украины

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