Искусство, которое лечит: как иконы на ящиках из-под снарядов собирают миллионы для раненых

В Украине уже более десяти лет действует уникальный художественный и благотворительный проект под названием Иконы на ящиках из-под боеприпасов. Его основатель — художник и писатель Александр Клименко вместе с женой Соней Атлантовой — создаёт сакральные образы на крышках военных ящиков, которые раньше были носителями смерти, а теперь стали символами жизни и надежды.

В недавнем интервью изданию Sestry художник поделился подробностями проекта, который уже давно вышел за пределы Украины и привлёк внимание мировой общественности.

Признание в мире: икона, подаренная Зеленским Папе Римскому

Широкую известность проект получил после того, как одну из икон Президент Украины Владимир Зеленский подарил Папе Римскому.

— О нас начали говорить ещё в 2015 году, после первой выставки в Софии Киевской. Идея заключалась в том, чтобы превратить смерть в жизнь. Это не просто символизм — миллионы гривен от продажи работ идут на поддержку раненых военных, — отметил художник.

Финансовая помощь раненым: миллионы гривен с продаж икон

Собранные средства уже третий год подряд помогают содержать фронтовой госпиталь, а также финансируют фонд “Крылья Победы”, который занимается тяжелоранеными бойцами. В некоторых случаях команда проекта полностью закрывала медицинские потребности пациентов.

Иконы этого проекта сегодня находятся в храмах не только Киева, но и других городов Украины, а также в православных, католических и протестантских общинах Европы и США. Однако, по словам Клименко, цель проекта гораздо шире, чем просто религиозная:

Мы стремимся быть понятными для всех — как для верующих, так и для тех, кто не исповедует никакой религии. Ведь икона — это не только религиозный символ, это часть культуры, памяти и искусства.

Семейное дело и общая работа

К инициативе активно присоединился сын Клименко, идея превратилась в семейное дело. В то же время художник подчёркивает, что проект не является исключительно их личным.

— К сбору материалов подключаются бойцы, волонтёры, неравнодушные люди — это совместная работа. Ведь даже собирать ящики из-под снарядов в зоне боевых действий — это тоже своего рода искусство, — отмечает художник.

Читать по теме Божья Матерь на ящике из патронов — подарок Зеленского Папе Римскому Зеленский передал Папе Римскому икону, созданную на фрагменте ящика из-под патронов, что символизирует надежду и защиту украинских детей во время войны.

Материалы для икон приезжают с передовой

Доски для икон привозят непосредственно из горячих точек — от Изюма до Херсона. Именно доска из-под Изюма, по словам художника, стала основой для иконы, которую Президент Украины Владимир Зеленский передал Папе Римскому.

Цикл икон о депортации детей

Особое внимание художник уделяет циклу икон Богородицы с младенцем, посвящённых депортации украинских детей. Эти работы не просто передают трагедию войны, но и напоминают мировой общественности об ответственности за будущее и защиту невинных.

Первые выставки икон Клименко состоялись ещё в 2015 году, в частности в здании Европарламента, где украинское искусство стало первым тревожным сигналом о масштабности угрозы.

Сегодня иконы этого проекта экспонировались уже в более чем двадцати странах мира. Их уникальность заключается не только в художественном стиле, но и в материале, из которого они созданы. Каждая доска имеет свою историю, текстуру и цвет.

Мы молимся не просто за окончание войны, мы молимся о том, чтобы такая война больше никогда не повторилась, — подытоживает художник.

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