Історії Розповіді

Мистецтво, що лікує: як ікони на ящиках від снарядів збирають мільйони для поранених

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Липня 2025, 22:00
Мистецтво, що лікує: як ікони на ящиках від снарядів збирають мільйони для поранених
Фото Сайт президента України

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