Мистецтво, що лікує: як ікони на ящиках від снарядів збирають мільйони для поранених

В Україні вже понад десять років діє унікальний мистецький та благодійний проект під назвою Ікони на ящиках з-під набоїв. Його засновник — художник і письменник Олександр Клименко разом із дружиною Сонею Атлантовою — створює сакральні образи на кришках військових ящиків з-під набоїв, які раніше слугували носіями смерті, а тепер стали символами життя і надії.

У нещодавньому інтерв’ю виданню Sestry митець поділився деталями цього проекту, який давно вийшов за межі України й привернув увагу світової спільноти.

Визнання у світі: ікона, подарована Зеленським Папі Римському

Широке визнання проект отримав після того, як одна з ікон була подарована

— Наш проект почали помічати ще у 2015 році, після першої виставки у Софії Київській. Ідея полягала в тому, щоб перетворити смерть на життя. Це не лише символізм — мільйони гривень від продажу робіт йдуть на підтримку поранених військових — зазначив художник.

Фінансова підтримка поранених: мільйони гривень з продажу ікон

Зібрані кошти вже три роки поспіль допомагають утримувати фронтовий шпиталь, а також фінансують фонд Крила Перемоги, що опікується важко пораненими бійцями. У деяких випадках команда проекту закривала медичні потреби пацієнтів повністю, на 100%.

Ікони цього проекту нині перебувають у храмах не лише Києва, а й інших міст України, а також у православних, католицьких та протестантських спільнотах у Європі та США. Втім, за словами Клименка, їхня мета значно ширша за суто релігійну:

— Ми прагнемо бути зрозумілими для всіх — як для вірян, так і для тих, хто не сповідує жодної релігії. Адже ікона — це не лише релігійний символ, це частина культури, пам’яті та мистецтва.

Родинна справа і спільна робота

До ініціативи активно долучився син Клименка, ідея перетворилася на сімейну справу. Водночас художник підкреслює, що проект не є виключно їхнім особистим.

— До збору матеріалів приєднуються бійці, волонтери, небайдужі люди — це спільна робота. Адже навіть збирати ящики з-під набоїв у зоні бойових дій — це свого роду мистецтво — каже художник.

Матеріали для ікон приїжджають з передової

Дошки для ікон привозять безпосередньо з гарячих точок — від Ізюма до Херсона. Саме дошка з-під Ізюма, за словами художника, стала основою для ікони, яку Президент України Володимир Зеленський передав Папі Римському.

Цикл ікон про депортацію дітей

Особливу увагу художник приділяє циклу ікон Богородиці з немовлям, присвячених депортації українських дітей. Ці роботи не просто передають трагедію війни, а й нагадують світовій спільноті про відповідальність за майбутнє і захист невинних.

Перші виставки його ікон відбулися ще у 2015 році, зокрема у будівлі Європарламенту, тоді українське мистецтво стало першим тривожним сигналом, яке у творчий спосіб, оповіщувало про масштаб загрози.

На сьогодні ікони з цього проекту експонувалися вже в понад двадцяти країнах світу. Їхня унікальність полягає не лише у художньому стилі, а й у матеріалі, з якого вони створені. Кожна дошка має власну історію, текстуру та колір.

Ми не просто молимося за кінець війни, ми молимося, щоб така війна більше ніколи не повторилася, — підсумовує художник.

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