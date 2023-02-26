Покинула изучение летучих мышей и присоединилась к ВСУ. История ЛГБТ-активистки, вернувшейся в Украину из Бельгии

Полномасштабное вторжение России перечеркнуло жизнь многих украинцев. Свои планы на учебу, путешествия, открытие бизнеса пришлось отложить. Некоторые украинцы вернулись из-за границы и встали на защиту Украины или присоединились к волонтерскому движению.
Так поступила и Анна Кажан. Она родом из Харькова, перед началом полномасштабной войны училась на магистратуре в Бельгии. Кажан — это не настоящая ее фамилия, она восхищается рукокрылыми и долго их изучала. В Харькове она также была активно вовлечена в ЛГБТ-активизм и в соорганизацию ХарьковПрайдов.
После 24 февраля 2022 года девушка вернулась в Украину, несколько месяцев волонтерила в Харькове и присоединилась к рядам ВСУ. Свою историю она рассказала для NV.
Сейчас Анна — солдат 47-й отдельной механизированной бригады Магура. В мирной жизни была исследовательницей летучих мышей. Она восхищается этими животными и считает их неповторимыми.
В Харькове есть единственный в Европе Центр реабилитации рукокрылых. Именно здесь Анна стала причастна к зоологии. Пять лет она работала с юными натуралистами.
А последние два года на международной магистратуре изучала тропическую экологию и биоразнообразие. Девушка хотела изучать летучих мышей не только из украинской экосистемы.
Поэтому ей удалось попасть в поездку на остров Реюньон в Индийском океане. Там Анна поднималась на действующий вулкан и изучала леса, а также своих любимых летучих мышей.
До полномасштабного вторжения организовывала ХарьковПрайды, ведь сама пансексуалка.
Фото из личного архива Анны
По словам Анны, Революция Достоинства для ее поколения стала поворотным моментом.
Тогда люди почувствовали, что есть большее зло, против которого надо бороться, и что это уже наша работа, — говорит она.
Тогда люди почувствовали, что есть большее зло, против которого надо бороться, и что это уже наша работа, — говорит она.
В тот момент ей был 21 год. Тогда она впервые почувствовала, что есть ценности, за которые готова умереть.
— Там, в центре Киева, девять лет назад, я впервые написала свою группу крови на руке. Этот опыт делает из тебя другого человека.
Это был первый шаг к пониманию, что, возможно, моя жизнь будет недолгой и беспокойной, — говорит она.
Это был первый шаг к пониманию, что, возможно, моя жизнь будет недолгой и беспокойной, — говорит она.
Отец Анны — русский. Она заканчивала магистратуру в Санкт-Петербурге, когда началось АТО. Она вспоминает, что на свой выпускной пришла в вышиванке, а также свешивала флаг Украины с Дворцового моста.
— Это была целая спецоперация, — говорит она. Сейчас убеждена, что лучше не иметь никаких дел с россиянами.
Перед началом полномасштабного вторжения Анна вернулась в родной Харьков на зимние каникулы. Говорит, что тогда уже чувствовалось напряжение. Она собирала с девушкой и мамой тревожные чемоданы, а также прошла курсы по тактической медицине.
Каникулы закончились, и девушка должна была возвращаться на учебу. Она понимала, если вернется в Бельгию, то будет бежать от войны. Но в тот момент вторжения еще не было. Анна не могла просто сидеть и ждать этого в Харькове. Она поговорила со своей психотерапевтом и решила вернуться в Бельгию, а при необходимости сразу приехать в Украину.
Начало полномасштабной войны девушка встретила в Бельгии. Её научный руководитель сказал, что из-за сложившейся ситуации Анна может свободно распоряжаться своим временем. Но девушка не поняла, что он имеет в виду. А потом увидела сообщение от итальянского друга, который рассказал об обстреле украинских городов. Анна поняла, что началась полномасштабная война.
Девушка постоянно следила за новостями. Она наблюдала за выступлением Украины на Евровидении-2022. Видела, как Kalush Orchestra призвал спасти Азовсталь.
Ты понимаешь, что где бы ни находился, в какой бы безопасности ни был, это то, что происходит с твоей землей, с твоими людьми, — признается она.
Ты понимаешь, что где бы ни находился, в какой бы безопасности ни был, это то, что происходит с твоей землей, с твоими людьми, — признается она.
Через несколько дней она поехала во Львов. Тогда понимала, что в Бельгию уже не вернется. Анна поехала в родной Харьков, думала, что пробудет там несколько дней, а осталась на два с половиной месяца.
— Волонтерила, переводила, ездила со знакомыми ближе к фронту, в Золочев Харьковской области. Там склады зерна, и вместе с журналистами мы делали сюжеты о том, как фермеры работают на местных полях, — вспоминает она.
— Ближе к осени (в 2022-м году — ред.) я поняла, чтобы дойти до края своих возможностей и максимально конвертировать свои силы в победу, нужно приобщаться к организованным структурам — к армии. Потому что только так мы можем выстоять дальше, — подчеркнула девушка.
В начале сентября она присоединилась к ВСУ. Она выбрала 47-ю отдельную механизированную бригаду Магура, потому что ее главный сержант Валерий Маркус акцентировал на ценности недискриминации в своей бригаде.
Анна хотела быть стрелком-санитаром, потому что эта должность была указана на собеседовании. Но из-за многих различных факторов пошла на должность делопроизводителя.
У нее не было подготовки и опыта. Она могла пройти подготовку, но не было гарантий, что попадет именно в 47-ую ОМБр. Для Анны было важно оказаться именно здесь, поэтому согласилась быть делопроизводителем.
Как оказалось, в некоторых аспектах это даже сложнее, чем служить на солдатской позиции в подразделении, — рассуждает девушка. Отмечает, что это из-за большого количества бумажной работы.
Как оказалось, в некоторых аспектах это даже сложнее, чем служить на солдатской позиции в подразделении, — рассуждает девушка. Отмечает, что это из-за большого количества бумажной работы.
— Мне приходится быть очень внимательной к деталям и ситуациям, важно уметь быстро и корректно передавать информацию, — говорит она.
Несмотря на сложности, Анна довольна своим местом работы, ведь все ее ожидания оправдались. Говорит, что здесь даже встретила мужчину, который на ХарьковПрайдах был от девушки по другую сторону — через границу полиции. Но с дискриминацией ни разу не сталкивалась.
Анна носит с собой кольцо, напоминающее о Харькове. На нем можно увидеть символ Харькова — Госпром. Для девушки он имеет особое значение.
Во-первых, это первый так называемый небоскреб на территории украинского пространства, построенный еще до Второй мировой войны. Это здание стоит до сих пор. Но для Анны это место связано с летучими мышами.
— Здание Госпрома стоит на большой площади, смотрится как здоровенная скала.
В нем много трещин — именно потому, что оно такое старое. Там, прямо в нем, зимуют десятки тысяч летучих мышей, — объясняет девушка.
В нем много трещин — именно потому, что оно такое старое. Там, прямо в нем, зимуют десятки тысяч летучих мышей, — объясняет девушка.
Девушка вернулась в родной Харьков на несколько дней 7-8 января. Она говорит, что было очень больно видеть город таким опустошенным.
— Хотя мне было больно, я все равно чувствую, что Харьков — мой родной город. Был и останется им, — отмечает Анна.
Украинские военные ежедневно борются, чтобы все наши города были свободными, а дети жили в стране, с большим будущим. Ранее мы рассказывали историю военного с позывным Мажор о мотивации воевать.
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Фото: Наталия Кравчук / NV