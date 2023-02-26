Покинула изучение летучих мышей и присоединилась к ВСУ. История ЛГБТ-активистки, вернувшейся в Украину из Бельгии

Полномасштабное вторжение России перечеркнуло жизнь многих украинцев. Свои планы на учебу, путешествия, открытие бизнеса пришлось отложить. Некоторые украинцы вернулись из-за границы и встали на защиту Украины или присоединились к волонтерскому движению.

Так поступила и Анна Кажан. Она родом из Харькова, перед началом полномасштабной войны училась на магистратуре в Бельгии. Кажан — это не настоящая ее фамилия, она восхищается рукокрылыми и долго их изучала. В Харькове она также была активно вовлечена в ЛГБТ-активизм и в соорганизацию ХарьковПрайдов.

После 24 февраля 2022 года девушка вернулась в Украину, несколько месяцев волонтерила в Харькове и присоединилась к рядам ВСУ. Свою историю она рассказала для NV.

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О жизни до полномасштабной войны

Сейчас Анна — солдат 47-й отдельной механизированной бригады Магура. В мирной жизни была исследовательницей летучих мышей. Она восхищается этими животными и считает их неповторимыми.

В Харькове есть единственный в Европе Центр реабилитации рукокрылых. Именно здесь Анна стала причастна к зоологии. Пять лет она работала с юными натуралистами.

А последние два года на международной магистратуре изучала тропическую экологию и биоразнообразие. Девушка хотела изучать летучих мышей не только из украинской экосистемы.

Поэтому ей удалось попасть в поездку на остров Реюньон в Индийском океане. Там Анна поднималась на действующий вулкан и изучала леса, а также своих любимых летучих мышей.

До полномасштабного вторжения организовывала ХарьковПрайды, ведь сама пансексуалка.

О Революции Достоинства и учебе в России

По словам Анны, Революция Достоинства для ее поколения стала поворотным моментом.

Тогда люди почувствовали, что есть большее зло, против которого надо бороться, и что это уже наша работа, — говорит она.

В тот момент ей был 21 год. Тогда она впервые почувствовала, что есть ценности, за которые готова умереть.

— Там, в центре Киева, девять лет назад, я впервые написала свою группу крови на руке. Этот опыт делает из тебя другого человека.

Это был первый шаг к пониманию, что, возможно, моя жизнь будет недолгой и беспокойной, — говорит она.

Отец Анны — русский. Она заканчивала магистратуру в Санкт-Петербурге, когда началось АТО. Она вспоминает, что на свой выпускной пришла в вышиванке, а также свешивала флаг Украины с Дворцового моста.

— Это была целая спецоперация, — говорит она. Сейчас убеждена, что лучше не иметь никаких дел с россиянами.

Поездка в Украину перед вторжением

Перед началом полномасштабного вторжения Анна вернулась в родной Харьков на зимние каникулы. Говорит, что тогда уже чувствовалось напряжение. Она собирала с девушкой и мамой тревожные чемоданы, а также прошла курсы по тактической медицине.

Каникулы закончились, и девушка должна была возвращаться на учебу. Она понимала, если вернется в Бельгию, то будет бежать от войны. Но в тот момент вторжения еще не было. Анна не могла просто сидеть и ждать этого в Харькове. Она поговорила со своей психотерапевтом и решила вернуться в Бельгию, а при необходимости сразу приехать в Украину.

Возвращение в Украину во время полномасштабного вторжения

Начало полномасштабной войны девушка встретила в Бельгии. Её научный руководитель сказал, что из-за сложившейся ситуации Анна может свободно распоряжаться своим временем. Но девушка не поняла, что он имеет в виду. А потом увидела сообщение от итальянского друга, который рассказал об обстреле украинских городов. Анна поняла, что началась полномасштабная война.

Девушка постоянно следила за новостями. Она наблюдала за выступлением Украины на Евровидении-2022. Видела, как Kalush Orchestra призвал спасти Азовсталь.

Ты понимаешь, что где бы ни находился, в какой бы безопасности ни был, это то, что происходит с твоей землей, с твоими людьми, — признается она.

Через несколько дней она поехала во Львов. Тогда понимала, что в Бельгию уже не вернется. Анна поехала в родной Харьков, думала, что пробудет там несколько дней, а осталась на два с половиной месяца.

— Волонтерила, переводила, ездила со знакомыми ближе к фронту, в Золочев Харьковской области. Там склады зерна, и вместе с журналистами мы делали сюжеты о том, как фермеры работают на местных полях, — вспоминает она.

Как присоединилась к ВСУ

— Ближе к осени (в 2022-м году — ред.) я поняла, чтобы дойти до края своих возможностей и максимально конвертировать свои силы в победу, нужно приобщаться к организованным структурам — к армии. Потому что только так мы можем выстоять дальше, — подчеркнула девушка.

В начале сентября она присоединилась к ВСУ. Она выбрала 47-ю отдельную механизированную бригаду Магура, потому что ее главный сержант Валерий Маркус акцентировал на ценности недискриминации в своей бригаде.

Анна хотела быть стрелком-санитаром, потому что эта должность была указана на собеседовании. Но из-за многих различных факторов пошла на должность делопроизводителя.

У нее не было подготовки и опыта. Она могла пройти подготовку, но не было гарантий, что попадет именно в 47-ую ОМБр. Для Анны было важно оказаться именно здесь, поэтому согласилась быть делопроизводителем.

Как оказалось, в некоторых аспектах это даже сложнее, чем служить на солдатской позиции в подразделении, — рассуждает девушка. Отмечает, что это из-за большого количества бумажной работы.

— Мне приходится быть очень внимательной к деталям и ситуациям, важно уметь быстро и корректно передавать информацию, — говорит она.

Несмотря на сложности, Анна довольна своим местом работы, ведь все ее ожидания оправдались. Говорит, что здесь даже встретила мужчину, который на ХарьковПрайдах был от девушки по другую сторону — через границу полиции. Но с дискриминацией ни разу не сталкивалась.

Кольцо, напоминающее Харьков

Анна носит с собой кольцо, напоминающее о Харькове. На нем можно увидеть символ Харькова — Госпром. Для девушки он имеет особое значение.

Во-первых, это первый так называемый небоскреб на территории украинского пространства, построенный еще до Второй мировой войны. Это здание стоит до сих пор. Но для Анны это место связано с летучими мышами.

— Здание Госпрома стоит на большой площади, смотрится как здоровенная скала.

В нем много трещин — именно потому, что оно такое старое. Там, прямо в нем, зимуют десятки тысяч летучих мышей, — объясняет девушка.

Девушка вернулась в родной Харьков на несколько дней 7-8 января. Она говорит, что было очень больно видеть город таким опустошенным.

— Хотя мне было больно, я все равно чувствую, что Харьков — мой родной город. Был и останется им, — отмечает Анна.

Украинские военные ежедневно борются, чтобы все наши города были свободными, а дети жили в стране, с большим будущим. Ранее мы рассказывали историю военного с позывным Мажор о мотивации воевать.

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Фото: Наталия Кравчук / NV