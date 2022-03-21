Единственный вариант помочь — вывозить людей. История проводницы, которая погибла, спасая жизни других

Вся жизнь Натальи Бабичевой была связана с Донецкой областью. Жила в Красногоровке, училась в Авдеевке. Но хотела, кажется, увидеть весь мир.

Весь жизненный путь был переплетен с путями Укрзализныци, где она проработала 27 лет. Поэтому свое место на войне женщина тоже долго не искала.

Говорила, что единственное, что может сделать, единственный вариант, чем помочь в этой войне — вывозить людей.

Значит, я буду это делать, — сказала женщина и уехала.

Как рассказала ее подруга и коллега Ирина Гайдай, Наталья девять дней подряд жила и работала в поезде, который вывозил людей со всей Украины — из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана.

В обратном направлении доставлял гуманитарную помощь в виде продуктов и медикаментов.

Проводники, машинисты, диспетчеры — все они даже не могли выйти из поезда и покинуть рабочее место. Они жили там, спасая людей от боевых действий.

За это отдали свои жизни. Всего с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины погибли 33 работника Укрзализныци.

К сожалению, Наталья не стала счастливым исключением. В свои 48 лет она успела не только вдохновить сотни пассажиров своей радушной улыбкой, но и спасти столько же от верной смерти.

Однако ночь с 12 на 13 марта забрала ее жизнь возле станции Брусин в Донецкой области. Там поезд Наталии попал под обстрел по дороге в город Лиман, где спасения ждали более сотни детей.

Ее коллегу ранили, а женщину задел осколок. У скорой не было шансов успеть доехать до поезда, чтобы помочь, и Наталья погибла.

У нее остались дочь и муж. Дочь сказала, что хочет быть такой же сильной, как и ее мама.

Муж Натальи работал вместе с женой. Именно он сообщил знакомым и друзьям, что ее больше нет.

Подруга женщины говорит, что ей очень сложно это осознать. Наталья запомнилась им веселой и жизнерадостной.

Наверное, таких людей, таких героев будет еще много. Тех, кто спасает других, погибая сам.

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