Единственный вариант помочь — вывозить людей. История проводницы, которая погибла, спасая жизни других

Вся жизнь Натальи Бабичевой была связана с Донецкой областью. Жила в Красногоровке, училась в Авдеевке. Но хотела, кажется, увидеть весь мир.
Весь жизненный путь был переплетен с путями Укрзализныци, где она проработала 27 лет. Поэтому свое место на войне женщина тоже долго не искала.
Говорила, что единственное, что может сделать, единственный вариант, чем помочь в этой войне — вывозить людей.
Значит, я буду это делать, — сказала женщина и уехала.
Значит, я буду это делать, — сказала женщина и уехала.
Как рассказала ее подруга и коллега Ирина Гайдай, Наталья девять дней подряд жила и работала в поезде, который вывозил людей со всей Украины — из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана.
В обратном направлении доставлял гуманитарную помощь в виде продуктов и медикаментов.
Проводники, машинисты, диспетчеры — все они даже не могли выйти из поезда и покинуть рабочее место. Они жили там, спасая людей от боевых действий.
За это отдали свои жизни. Всего с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины погибли 33 работника Укрзализныци.
К сожалению, Наталья не стала счастливым исключением. В свои 48 лет она успела не только вдохновить сотни пассажиров своей радушной улыбкой, но и спасти столько же от верной смерти.
Однако ночь с 12 на 13 марта забрала ее жизнь возле станции Брусин в Донецкой области. Там поезд Наталии попал под обстрел по дороге в город Лиман, где спасения ждали более сотни детей.
Ее коллегу ранили, а женщину задел осколок. У скорой не было шансов успеть доехать до поезда, чтобы помочь, и Наталья погибла.
У нее остались дочь и муж. Дочь сказала, что хочет быть такой же сильной, как и ее мама.
Муж Натальи работал вместе с женой. Именно он сообщил знакомым и друзьям, что ее больше нет.
Подруга женщины говорит, что ей очень сложно это осознать. Наталья запомнилась им веселой и жизнерадостной.
Наверное, таких людей, таких героев будет еще много. Тех, кто спасает других, погибая сам.
Наверное, таких людей, таких героев будет еще много. Тех, кто спасает других, погибая сам.
Напомним, ранее мы рассказывали о военном медике и маме 12 детей Ольге Семидьяновой, погибшей в боях.