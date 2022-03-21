Розповіді

Єдиний варіант допомогти — вивозити людей. Історія провідниці, яка загинула, рятуючи життя інших

Даніела Долотова, редакторка сайту 21 Березня 2022, 21:00
Історія провідниці Наталії Бабічевої
Фото: BBC, Facebook

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