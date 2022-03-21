Єдиний варіант допомогти — вивозити людей. Історія провідниці, яка загинула, рятуючи життя інших

Усе життя Наталії Бабічевої було пов’язане з Донецькою областю. Жила у Красногорівці, вчилася в Авдіївці. Проте хотіла, здається, побачити увесь світ.

Весь життєвий шлях переплівся з коліями Укрзалізниці, де вона пропрацювала 27 років. Тому своє місце на війні жінка довго не шукала.

Говорила, що єдине, що вона може зробити, єдиний варіант, чим може допомогти у цій війні — вивозити людей.

Значить я буду це робити, — сказала жінка і поїхала.

Як розповіла її подруга та колега Ірина Гайдай, Наталя дев’ять днів поспіль жила і працювала у потязі, який вивозив людей з усієї України — з Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана.

Натомість у зворотному напрямку доставляв гуманітарну допомогу у вигляді харчів та медикаментів.

Провідники, машиністи, диспетчери — усі вони навіть не могли вийти з потяга та покинути робоче місце. Жили там, рятуючи людей від бойових дій.

Натомість віддали за це свої життя. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вже загинуло 33 працівники Укрзалізниці.

На жаль, Наталія не стала щасливим винятком. У свої 48 років вона встигла не лише надихнути мільйони пасажирів своєю привітною посмішкою, але й врятувати стільки ж від неминучої смерті.

Проте ніч з 12 на 13 березня забрала її життя біля станції Брусин у Донецькій області. Там потяг Наталії потрапив під обстріл дорогою у місто Лиман, де на порятунок чекала понад сотня дітей.

Її колегу поранили, а жінку зачепив осколок. У швидкої не було шансів встигнути доїхати до потяга, щоб допомогти, й Наталя загинула.

У неї залишились донька та чоловік. Донька сказала, що хоче бути такою ж сильною, як мама.

Чоловік Наталі працював разом із дружиною. Саме він сповістив знайомих та друзів, що її більше немає.

Подруга жінки говорить, що їй дуже важко це усвідомити. Наталя запам’яталася всім веселою та життєрадісною.

Напевно, таких людей, таких героїв буде ще багато. Тих, хто, рятуючи інших, гине сам.

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