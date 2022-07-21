Рассказы

Я увидела танк, он направил на нас дуло: болезненная история семьи из Херсона, бежавшей под огнем

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 июля 2022, 14:00
Херсонські голоси: історія родини, яка перебуває в окупації
Фото: Unsplash

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