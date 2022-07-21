Розповіді

Я побачила танк, він направив на нас своє дуло: болюча історія родини з Херсона, яка тікала під вогнем

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Липня 2022, 14:00
Херсонські голоси: історія родини, яка перебуває в окупації
Фото: Unsplash

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