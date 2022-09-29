Когда станет на “ноги”, снова хочет воевать — история военного, который едва не погиб в горящем авто

Истории наших героев поражают, вдохновляют и наполняют нас чувством гордости. Даже после тяжелых травм военные хотят вернуться на поле боя, чтобы защищать свою страну.

Александр Фигляр с позывным Роммель — старший лейтенант, командир противотанковой батареи. Самым ценным для него является жизнь своих людей, именно поэтому его подчиненные без колебаний бросились спасать его из горящего авто. Благодаря им он жив, но, к сожалению, потерял обе ноги.

Александр рассказал свою историю для АрмияInform: о втором дне рождения, решении пойти воевать и возвращении на фронт.

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О военной карьере

Когда началась война в 2014 году, Александр сразу решил пойти воевать, но сначала нужно было завершить некоторые дела. Через год он подписал первый контракт с ВСУ. Роммель попал в артиллерийскую бригаду, командир того батальона заметил интерес мужчины к технике и предложил пойти учиться.

— В 2016 году поступил в Военный институт танковых войск в Харькове. Осваивал профессию заместителя по вооружению, а после выпуска попал в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка на должность заместителя командира батареи по вооружению, — рассказывает он.

Через два месяца службы уже стал командиром батареи противотанковых управляемых ракет.

О начале полномасштабного вторжения

В этот период подразделение Александра готовилось к ротации, поэтому должны были пройти учения. У них не было достаточно вооружения, и находились они далеко от подразделения.

Однако им быстро смогли доставить боеприпасы, и подразделение выехало в сторону Борисполя, чтобы оборонять Киев на Черниговской трассе.

— Встретились с 95-й бригадой, сформировали объединенное подразделение. Участвовали в обороне Киева и области. С первыми победами настроение заметно поднялось, а когда россиян начали гнать из Киевской области — вообще поймали кураж, — вспоминает Роммель.

О борьбе с оккупантами

Уже в конце марта подразделение Роммеля выдвинулось в восточном направлении.

Темировка, Гуляйполе, Новоселовка, Времовка — там была сформирована огневая мобильная группа. Также там шли самые жестокие бои командира.

Наша группа имела на вооружении ПТРК Стугна и Фагот. Этого было достаточно, чтобы кошмарить врага, — говорит Александр.

Под Старомайорским попали в окружение, но смогли дать достойный отпор врагу. Им на подкрепление пришла морская пехота. Вместе потом несколько месяцев они уничтожали оккупантов.

По его словам, россияне никогда не забирали своих павших, а раненых добивали. Это было видно на камерах коптеров, которые поднимали военные.

Второй день рождения

Мобильная группа батареи Александра ехала на боевую позицию, где должны были получить помощь от собратьев. Но их авто наткнулось на вражескую мину — машина несколько раз перевернулась.

Личный состав разбросало на несколько метров от места взрыва. Только командир остался в горящей машине.

Подчиненные Роммеля, несмотря на свое шоковое состояние и ранения, сразу бросились вытаскивать командира, оказали ему первую помощь под обстрелами и вызвали эвакуационную бригаду. Все это происходило достаточно быстро, отмечает мужчина.

Александр награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II ступеней, но говорит: воюет не ради наград. Он с нетерпением ждет своей реабилитации в США, чтобы снова иметь возможность ходить. Его собратья уже прошли такое лечение и протезирование и живут полноценной жизнью. Александр уверяет: после того как станет на “ноги”, вернется снова воевать. А если война уже закончится, хочет стать преподавателем в военном вузе.

Фото: скриншот из видео АрмияInform

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