Розповіді

Як стане на “ноги”, знову хоче воювати — історія військового, який ледве не загинув в охопленому вогнем авто

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Вересня 2022, 22:00
Історія Олександра Фігляра — військовий втратив дві ноги, але не силу духу

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