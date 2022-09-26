Розповіді

Щодня писати правду про війну — історія про будні на фронті, відчуття “тут і зараз” та обіцянку Богу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Вересня 2022, 18:00
Павло “Паштет” Белянський про війну на фронті
Фото: Facebook

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