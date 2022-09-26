Рассказы

Каждый день писать правду о войне — история о буднях на фронте, ощущении “здесь и сейчас” и обещании Богу

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 сентября 2022, 18:00
Павло “Паштет” Белянський про війну на фронті
Фото: Facebook

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