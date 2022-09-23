Рассказы

Мечтали выстоять и сохранить Украину свободной! История матроса, который три месяца партизанил в оккупированном Херсоне

Даниэла Долотова, редактор сайта 23 сентября 2022, 23:00
Історія матроса
Фото: Армия.Inform

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