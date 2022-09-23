Мечтали выстоять и сохранить Украину свободной! История матроса, который три месяца партизанил в оккупированном Херсоне

Поступки отважных украинцев не всегда можно снять на камеру. Иногда это запрещено, иногда невозможно успеть. Однако видео одного очень мужественного поступка все же сохранилось в наших сердцах надолго.

На нем мужчина запрыгивает на российский танк во временно оккупированном Херсоне во время митинга, держа в руках огромное знамя Украины. Олег говорит, что тогда не чувствовал страх, потому что понимал, что он на своей земле.

Все это время меня поддерживало осознание того, что я — на своей земле, в Украине, и я не хочу, чтобы ко мне домой пришли чужие войска и чтобы моя мама плакала!

Но это лишь вершина айсберга поступков отчаянного парня, которые непременно нанесли не одну пробоину ржавому судну РФ. Работать с морским транспортом Олег привык, поскольку он матрос. Служил в береговой части ВМС.

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Работал больше на суше, поскольку имеет специальность водителя. Сам когда-то заканчивал профессиональное училище по специальности электромеханика по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин.

До службы работал водителем зерновоза, а затем решил последовать примеру двоюродных братьев и пойти в ВСУ. Парни к тому времени уже воевали на Востоке Украины.

А вот у Олега первый боевой опыт появился только 24 февраля. Никому бы не пожелал такого неравного боя, когда КамАЗы с боекомплектами должны как-то “вести бой” против гранатометов и пулеметов. К сожалению, его любимый автомобиль пал жертвой в этом бою, но мужчина и его собратья выжили.

Военные получили приказ покинуть машины до того, как в них попали оккупанты и сдетонировали снаряды. Тогда вчетвером, Олег и еще три матроса-срочника, отправились в сторону Херсона.

Сначала местные помогли военным переправиться через Днепр в сторону областного центра, а затем с целью безопасности каждый шел своим маршрутом. Позже Олег помог выйти ребятам из оккупации.

Сам мужчина остался в Херсоне — в группе из семи военных, которые должны были вести подпольную партизанскую войну против российских оккупантов.

Этому способствовали и сами местные, пытавшиеся своими силами помочь защитникам. Одна женщина сразу позаботилась о гражданской одежде, приютила группу партизан и прикрывала их, рискуя собственной жизнью.

Защитники же старались не заниматься самодеятельностью и постоянно были на связи с командованием, добросовестно выполняя все приказы. В основном нужно было собирать информацию о позициях противника, лежа на крышах, а затем передавать все командованию.

Однако результаты того стоили: по крайней мере первые десять выпусков сериала Чернобаевка — это их рук дело. Кроме того, военным партизанам удалось уничтожить немало вражеской техники.

Все мы были как единое целое и мечтали только об одном — выстоять и сохранить Украину свободной!

Когда пришло время, партизаны вышли на подконтрольную Украине территорию. Операция проводилась ночью через Днепр и при содействии спецназовцев.

Однако результат порадовал всех — защитники невредимые вернулись домой. А что потом? Все сейчас на службе и продолжают уничтожать врага на фронте.

На передовой как на своем месте чувствует себя и Сергей, который своими руками приближает наступление победы. Читай историю гранатометчика Нацгвардии.

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