Рассказы

Есть люди, которые расцветают на войне, ведь чувствуют, что несут победу! История гранатометчика Нацгвардии

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 сентября 2022, 15:00
Сергій Фіщук: історія гранатометника про війну
Фото: Facebook

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