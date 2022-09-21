Есть люди, которые расцветают на войне, ведь чувствуют, что несут победу! История гранатометчика Нацгвардии

Многие мужчины и женщины за полгода изменили свои профессии. Они были учителями, юристами, водителями, экономистами, а стали — военными.

Герой этого материала Сергей Фищук. До войны — социолог и фотограф по специальности, сейчас — пулеметчик, защищающий нашу страну на Востоке. Свою историю он рассказал Елене Барсуковой для УП.Жизни.

Начало полномасштабного вторжения мужчина встретил в Днепре, сразу с друзьями присоединился к добровольческому батальону. Там он служил два месяца, а уже в мае официально стал военнослужащим Национальной гвардии Украины.

Сергей имеет позывной Шутник, потому что любит шутить. Говорит: выбрал именно “шутник”, а не “жартівник”, ведь оно короче, его можно быстрее произнести в бою.

До службы Сергей был офисным работником. Рассказывает, что в его подразделении тоже служат добровольцы, не военные по специальности.

— Мы разные по возрасту, от 18 до 50 лет. Все сорвиголовы, хотят и стремятся воевать. Все любят свою страну. Все человечные, — говорит о собратьях Шутник.

Как стал пулеметчиком

Сергей рассказывает, что пулеметчиком стал случайно, потому что хотел быть гранатометчиком.

— Читал книгу о пулемете, когда пришел в свою часть.

Мой командир увидел и сказал: “Будешь пулеметчиком. Я вижу, ты книгу читаешь, значит, тебе будет интересно”.

Я хотел быть гранатометчиком, но теперь у меня именно эта специальность, потому что нужны были люди. Сначала было трудно разобраться, потому что я по образованию и мировосприятию гуманитарий, но впоследствии мне действительно это понравилось, — рассказывает мужчина.

По его словам, военные постоянно учатся, чтобы помогать друг другу и быть взаимозаменяемыми.

Преимущественно работа Сергея состоит в том, чтобы “работать” по вражеской пехоте и технике или прикрывать украинскую пехоту.

Стандартный день на передовой

По словам Сергея, день зависит от боевых задач. Если работает артиллерия, нужно заходить в укрытие, если все тихо — занимаются бытом.

— Когда подразделение стоит у населенного пункта, у нас есть возможность пользоваться летними кухнями. Мы не находились в лесу или степи, поэтому нам легче в плане гигиены. Чтобы искупаться, набираем воду и подогреваем в летних душах. Чтобы поесть, можем собрать яиц или найти какую-нибудь курицу.

Есть много разбитых, заброшенных домов, где никого нет и можно набрать воды. Это как сельская жизнь, только под постоянными обстрелами, — говорит Шутник.

Более комфортный быт делают с помощью различного туристического орудия. Когда-то Сергей занимался туризмом на байдарках, поэтому у него были уже необходимые вещи: спальник, складные ножи, резиновая посуда и т.д.

Признается, что в свободное время на постоянном пункте дислокации любит читать книги. В подразделении есть даже небольшая библиотека, но на линии огня не может читать. Задумывается даже, чтобы после победы написать собственную книгу об их приключениях с собратьями.

Яркое воспоминание о войне

— Первое впечатление от войны и мое очень яркое воспоминание — это трупная вонь от разложения мертвых животных. Когда мы заезжаем в населенный пункт, там всегда очень много животных, погибших от голода, обстрелов, — делится гранатометчик.

По его словам, многие хозяева покидают своих животных, те дичают и умирают от голода. Иногда военные спасают их, забирают с собой. Они могут как помогать при обстреле, ведь слышат вибрации земли, так и мешать, потому что путаются под ногами. Один из собратьев Сергея уже спас четырех собак и отвез их в приют, останавливаться не собирается.

— У ребят часто есть какие-то любимцы, с которыми они общаются. Приходится все это вместе с бойцами, боекомплектом, оружием везти в забитом автобусе в боевую часть.

Вообще очень ранит, что люди покидают домашних животных. Однажды я стал свидетелем того, как местный приехал забрать пылесос и стиральную машину, а собаку не забрал и попросил нас за ней присматривать, — рассказывает военный.

Признается, становится страшно, когда работает большой калибр — Смерч или Ураган — но одна команда командира может успокоить и затормозить страх.

— Я еще мало воюю, чтобы сказать, что меня изменила война. Но на войне начинаешь понимать, что твои прошлые проблемы были не столь велики, — замечает Сергей.

Он делится историей об отце: до полномасштабного вторжения мало общались и постоянно ссорились, а сейчас общаются часто, отец волнуется о сыне.

— Лучше всего в службе — это очень много классных людей, с которыми ты не пересекся в мирное время, а сейчас поедешь в ад.

Это ощущение братерства, ощущение, что мы не захватчики и нам не нужно чужого.

Как бы это ни парадоксально ни звучало, но война и разрушает, и дает возможности. Есть люди, которые в мирное время едва ли не в депрессии ходят, но на войне расцветают, потому что чувствуют, что приносят победу, — рассуждает Сергей.

Каждый защищает свой фронт. Медицинские работники в тылу спасают тысячи жизней украинцев, фактически живут на работе и отдают все силы и энергию. Ранее мы рассказывали историю фельдшера Александра Мазуренко, вернувшегося со смены только через два месяца.

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