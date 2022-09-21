Розповіді

Є люди, які розквітають на війні, адже відчувають, що несуть перемогу! Історія гранатометника Нацгвардії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Вересня 2022, 15:00
Сергій Фіщук: історія гранатометника про війну
Фото: Facebook

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Є люди, які розквітають на війні, адже відчувають, що несуть перемогу! Історія гранатометника Нацгвардії
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