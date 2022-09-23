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Мріяли вистояти й зберегти Україну вільною! Історія матроса, який три місяці партизанив в окупованому Херсоні

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Вересня 2022, 23:00
Історія матроса
Фото: Армія.Inform

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