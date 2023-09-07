Работа 24/7 без сна и с постоянными опасностями: история бойца с позывным Мосад ко Дню украинской разведки

7 сентября Украина отмечает День военной разведки. Предугадать действия противника, оценить его возможности и обнаружить слабые места — это задачи, которые каждый день выполняют украинские разведчики на фронте.
Разведчик 59 ОМБр имени Якова Гандзюка с позывным Мосад не по рассказам знает, как это — работать 24/7, чтобы узнать все о враге и найти способы нанести ему наиболее болезненные потери.
Все, что может о себе сейчас рассказывать этот парень, — это настоящее. Прошлое неизвестно, чтобы не навредить близким. Будущее — в секрете, чтобы планам не навредил враг.
Пока Мосад остается воевать на рубеже территорий, оккупированных в 2014 году. Говорит, это сложнее, потому что у врага было больше времени подготовиться и построить оборону.
По словам разведчика, враг пытается не допустить прорыва и возможности, чтобы украинские войска зашли в Донецк.
Это символ оккупации для россиян. К тому же это очень важный стратегический объект. Это крепость, потеря которой может привести к тяжелым последствиям для противника и способствовать дальнейшему нашему продвижению.
Это символ оккупации для россиян. К тому же это очень важный стратегический объект. Это крепость, потеря которой может привести к тяжелым последствиям для противника и способствовать дальнейшему нашему продвижению.
Кроме того, сложность состоит в том, что позиции здесь были статическими с 2014 года. Поэтому враг хорошо понимает, где находятся позиции и где действуют украинцы. И соответственно, украинская разведка тоже о них это знает. Мосад делится, что приходится работать достаточно хитро, чтобы знать, что именно делает противник, как и когда.
Поэтому нужно прибегать к определенной хитрости, слаженности в работе, чтобы обезопасить свои подразделения и не допустить, чтобы враг узнал больше, чем ему позволено.
Поэтому нужно прибегать к определенной хитрости, слаженности в работе, чтобы обезопасить свои подразделения и не допустить, чтобы враг узнал больше, чем ему позволено.
Также Мосад рассказал об одном дне из жизни разведчика. Эти военные работают 24/7. В хороший спокойный рутинный день разведчик может поспать.
В тяжелые и интенсивные дни разведка не спит совсем. Ведь вражеская разведка очень хорошо обеспечена, но разведка ВСУ пытается всячески мешать россиянам и блокировать утечки информации.
Они хорошо подготовлены, имеют достаточно средств. Но мы работаем, чтобы свести их действия на нет.
Они хорошо подготовлены, имеют достаточно средств. Но мы работаем, чтобы свести их действия на нет.
Вместе с тем, спектр задач разведчиков не заканчивается, а только увеличивается с каждым днем. Но иногда удается планировать быстрые и в то же время удачные операции. Одна из любимых Мосада — когда удалось обнаружить маршруты передвижения врага и огневые позиции танков противника. Поэтому украинские разведчики заминировали пути отхода и начали работать по танкам противника.
Так как враг очень боится украинской артиллерии, он начал отступать и наехал на уже подготовленное место. В результате российские оккупанты остались без двух танков.
Пока творцы думают, стоит ли снимать кино о войне сейчас, украинские разведчики успевают эффективно выполнять свою работу и создавать фильмы о своих уникальных операциях. Читай, о чем расскажет документальный фильм ГУР Сбитые летчики России.
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