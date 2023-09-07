Работа 24/7 без сна и с постоянными опасностями: история бойца с позывным Мосад ко Дню украинской разведки

7 сентября Украина отмечает День военной разведки. Предугадать действия противника, оценить его возможности и обнаружить слабые места — это задачи, которые каждый день выполняют украинские разведчики на фронте.

Разведчик 59 ОМБр имени Якова Гандзюка с позывным Мосад не по рассказам знает, как это — работать 24/7, чтобы узнать все о враге и найти способы нанести ему наиболее болезненные потери.

Все, что может о себе сейчас рассказывать этот парень, — это настоящее. Прошлое неизвестно, чтобы не навредить близким. Будущее — в секрете, чтобы планам не навредил враг.

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Пока Мосад остается воевать на рубеже территорий, оккупированных в 2014 году. Говорит, это сложнее, потому что у врага было больше времени подготовиться и построить оборону.

По словам разведчика, враг пытается не допустить прорыва и возможности, чтобы украинские войска зашли в Донецк.

Это символ оккупации для россиян. К тому же это очень важный стратегический объект. Это крепость, потеря которой может привести к тяжелым последствиям для противника и способствовать дальнейшему нашему продвижению.

Кроме того, сложность состоит в том, что позиции здесь были статическими с 2014 года. Поэтому враг хорошо понимает, где находятся позиции и где действуют украинцы. И соответственно, украинская разведка тоже о них это знает. Мосад делится, что приходится работать достаточно хитро, чтобы знать, что именно делает противник, как и когда.

Поэтому нужно прибегать к определенной хитрости, слаженности в работе, чтобы обезопасить свои подразделения и не допустить, чтобы враг узнал больше, чем ему позволено.

Один день из жизни разведчика

Также Мосад рассказал об одном дне из жизни разведчика. Эти военные работают 24/7. В хороший спокойный рутинный день разведчик может поспать.

В тяжелые и интенсивные дни разведка не спит совсем. Ведь вражеская разведка очень хорошо обеспечена, но разведка ВСУ пытается всячески мешать россиянам и блокировать утечки информации.

Они хорошо подготовлены, имеют достаточно средств. Но мы работаем, чтобы свести их действия на нет.

Вместе с тем, спектр задач разведчиков не заканчивается, а только увеличивается с каждым днем. Но иногда удается планировать быстрые и в то же время удачные операции. Одна из любимых Мосада — когда удалось обнаружить маршруты передвижения врага и огневые позиции танков противника. Поэтому украинские разведчики заминировали пути отхода и начали работать по танкам противника.

Так как враг очень боится украинской артиллерии, он начал отступать и наехал на уже подготовленное место. В результате российские оккупанты остались без двух танков.

Пока творцы думают, стоит ли снимать кино о войне сейчас, украинские разведчики успевают эффективно выполнять свою работу и создавать фильмы о своих уникальных операциях. Читай, о чем расскажет документальный фильм ГУР Сбитые летчики России.

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