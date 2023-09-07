Рассказы

Работа 24/7 без сна и с постоянными опасностями: история бойца с позывным Мосад ко Дню украинской разведки

Даниэла Долотова, редактор сайта Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 07 сентября 2023, 08:00
День військової розвідки
Фото: Facebook

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