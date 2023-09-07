Робота 24/7 без сну та з постійними небезпеками: історія бійця на псевдо Мосад до Дня української розвідки

7 вересня Україна відзначає День військової розвідки. Передбачити дії противника, оцінити його можливості та виявити слабкі місця — це завдання, які кожного дня виконують українські розвідники на фронті.

Розвідник 59 ОМБр імені Якова Гандзюка на псевдо Мосад не з оповідок знає, як це — працювати 24/7, аби дізнатись усе про ворога та знайти способи завдати йому найбільш болючих втрат.

Усе, що може про себе зараз розповідати цей парубок — це теперішнє. Минуле невідоме, аби не нашкодити близьким. Майбутнє — у секреті, аби планам не нашкодив ворог.

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Тож поки Мосад лишається воювати на рубежі територій, окупованих у 2014 році. Говорить, це складніше, бо у ворога було більше часу підготуватись та вибудувати оборону.

Зі слів розвідника, ворог намагається не допустити прориву та можливості, щоб українські війська зайшли в Донецьк.

Це символ окупації для росіян. До того ж, це дуже важливий стратегічний об’єкт. Це фортеця, втрата якої може призвести до тяжких наслідків для противника та сприяти подальшому нашому просуванню.

Крім того, складність полягає в тому, що позиції тут були статичними з 2014 року. Тому ворог добре розуміє, де знаходяться позиції та де діють українці. І, відповідно, українська розвідка теж про них це знає. Мосад ділиться, що доводиться працювати досить хитро, щоб знати, що саме робить противник, як та коли.

Тому потрібно вдаватись до певної хитрості, злагодженості в роботі, щоб убезпечити свої підрозділи та не допустити, щоб ворог дізнався більше, ніж йому дозволено знати.

Один день з життя розвідника

Також Мосад розповів про один день з життя розвідника. Ці військової працюють 24/7. У хороший спокійний рутинний день розвідник може поспати.

У тяжкі та інтенсивні дні розвідка не спить взагалі. Адже ворожа розвідка дуже добре забезпечена, але розвідка ЗСУ намагається всіляко заважати росіянам та блокувати витоки інформації.

Вони добре підготовлені, мають достатньо засобів. Але ми працюємо, щоб звести їхні дії нанівець.

Разом з тим спектр завдань розвідників не закінчується, а тільки збільшується з кожним днем. Та іноді вдається планувати швидкі та водночас вдалі операції. Одна з улюблених для Мосада — коли вдалось виявити маршрути пересування ворога та вогневі позиції танків противника. Тому українські розвідники замінували шляхи відходу та почали працювати по танках противника.

Через те, що ворог дуже боїться української артилерії, він почав відступати та наїхав на вже підготоване місце. У результаті російські окупанти залишились без двох танків.

Поки митці думають, чи варто знімати кіно про війну зараз, українські розвідники встигають ефективно виконувати свою роботу, але й створювати стрічки про свої унікальні операції. Читай, про що розповість документальний фільм ГУР Збиті льотчики Росії.

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