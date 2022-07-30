От вдохновленного военным парадом школьника до Героя Украины: история командира танковой роты Дмитрия Дозорчего

Одна поездка маленького мальчика в Киев изменила его жизнь навсегда. Тогда, в шестом или седьмом классе, сам уже не припомнит, Дмитрий Дозорчий впервые увидел парад военных в столице, и с тех пор его мысли навсегда заполонила армия.

Сам мужчина родом из маленького поселка, где военных никогда не было видно, но после увиденного в Киеве, он решил окончательно, что хочет присоединиться к рядам Вооруженных сил.

У меня было некоторое вдохновение, когда видел военных. Для меня это было нечто выше, чем обычные специальности.

Однако не только хорошие события заставляют делать важные шаги на пути своей судьбы. Когда Дмитрию было 16 лет, началась вооруженная агрессия России против Украины.

Тогда он решил внести свой вклад в борьбу против захватчиков и пошел на учебу в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Однако перед парнем предстал непростой выбор. Он хотел стать автомобилистом, но данную кафедру ликвидировали, поэтому искать пришлось то, что больше по душе. Артиллерия или пехота его не очень увлекали, поэтому выбор пал на танковые войска. Теперь Дмитрий ни о чем не сожалеет.

Танкисты — это своеобразная маленькая семья. Наш коллектив меньше, поэтому более дружный и сплоченный.

Однако путь к формированию идеального экипажа занял много времени. Как командиру роты, Дмитрию нужно было создать именно то сообщество вокруг себя, которое было бы идеальным для службы.

Это имело немалое значение, поскольку от каждого человека в экипаже танка зависит работа всей команды. А если кто-то не заинтересован в том, что совершает, то действия всех остальных сводятся на нет.

В этом, говорит Дмитрий, и состоит проблема нашего врага. И этого ему уже не удастся исправить, поскольку такого единения, как у украинцев, достаточно сложно достичь.

Сейчас в состав роты входит 34 человека, и все разного возраста. Однако самое удивительное то, что в подчинении Дмитрия всего около шести человек младше него. Все остальные — старше, но это отнюдь не мешает дисциплине в команде.

Самому Дмитрию всего 24 года, и он пытается быть достойным командиром. Всегда поддерживает собратьев, прислушивается к мнениям подчиненных, но решение принимает сам.

Потому, возможно, ему и удалось так успешно вести бои на Херсонщине в первые дни полномасштабного вторжения. Для него довольно странно звучат упреки в интернете о том, что там почти не было боев. Поскольку он вел самые ожесточенные из них.

Еще до 24 февраля Дмитрий наблюдал определенное обострение на поле боя, но сказать уверенно, что случится полномасштабное вторжение, было практически невозможно.

За это время случалось разное — как успехи, так и неудачи. Иногда удавалось даже вести контрнаступательные действия четырьмя танками и вкопанными машинами. Если враг наносил удар, то получал еще более сокрушительный ответ.

Но со временем, когда стало сложно вести столкновение в лобовую, бои свелись к обороне и недопущению российских войск к Николаеву и подступам к городу.

Именно за ведение ожесточенных боев и остановку наступления оккупантов командир танковой роты 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Дмитрий в свои 24 года и получил высшую государственную награду Золотая Звезда и звание Героя Украины.

Однако многие героические поступки каждый день совершают и украинские врачи на передовой. Читай историю военного медика, которая служит на фронте.

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