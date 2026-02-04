Спим все вместе под всеми одеялами: репортаж из заснеженного Киева в условиях отключения тепла

На улице минус 15, но для Юрия Брижа и его команды из ДТЭК это всего лишь цифры в рабочем графике. В заснеженном Борисполе, где живет около 60 тысяч человек, энергетики с утра до полуночи демонтируют обугленные трансформаторы и латают изувеченные сети.

Российские обстрелы превратили энергосистему в решето, а жизнь местных жителей — в ежедневный экзамен на выносливость.

Об етом пишет Associated Press.

Энергетический фронт Киевщины: Ремонт под обстрелами и морозами

Энергетикам удается давать свет хотя бы на четыре часа в сутки, но это порождает новую проблему.

Как только появляется напряжение, люди включают всё одновременно: стиральные машины, плиты, зарядки. Система просто не выдерживает такой пиковой нагрузки и снова выходит из строя, — объясняет Юрий Бриж, возглавляя ремонтный участок под открытым небом.

В самом Киеве ситуация не лучше. Мэр Виталий Кличко называет нынешние блэкауты самыми продолжительными с начала полномасштабной войны. Столица погрузилась в темноту и холод, который пробирает до костей.

Читать по теме Атака на Киев 3 февраля: два района города без тепла и света Под ударом находились ТЭЦ и ТЭС, а также известно о попадании в жилые дома.

Почему одновременное включение приборов уничтожает сеть

Для семьи ученых Михаила и Анны спальня их 5-летней дочери Марии превратилась в ледяную камеру. Температура там упала до тех же -15 градусов, что и на улице.

Мы вынуждены спать все вместе в одной кровати под всеми одеялами, которые только есть в доме, — рассказывает Анна.

Днем они забирают дочь с собой на работу, так как там есть генератор, в то время как детский сад Марии стоит холодным и пустым. На стенах их квартиры до сих пор видны рождественские украшения — в лучах фонариков они кажутся призраками мирного прошлого.

Философия терпения: опыт тех, кто не сдается

76-летняя Зинаида Глыха нашла свой способ борьбы с холодом: она греет воду на газовой плите, разливает её в бутылки и кладет их в кровать. Несмотря на почтенный возраст, она не жалуется.

Трудно, конечно. Но вспомните наших ребят в окопах на фронте. Им сейчас в сто крат хуже. Мы должны это вытерпеть, ведь это война, — говорит женщина.

Татьяна Татаренкова, чьи сыновья сейчас воюют, признается, что темнота приносит не только холод, но и страх. После того как в соседнюю многоэтажку попал иранский Шахед, ночная тишина стала для нее напряженным ожиданием опасности. В её холодной квартире царит ощущение, что жизнь просто замерла.

Ее соседка, 89-летняя Раиса Дергачева, пережившая Вторую мировую, теперь вынуждена преодолевать эту ужасную простуду в одиночной квартире, иногда подходя к фортепиано, чтобы согреть пальцы музыкой.

Два типа героев: кто держит энергетический тыл

Аналитик энергосектора Денис Саква отмечает, что на восстановление сложного оборудования, такого как трансформаторы, уходят месяцы. По его словам, в Украине сейчас есть два типа героев: военные, удерживающие фронт, и энергетики, удерживающие тыл.

Сегодняшний Киев — это город льда, темных окон и неустанного рокота генераторов, который стал новым фоновым звуком украинской столицы. Несмотря на рекордные отключения, город продолжает бороться, ожидая каждый час света как маленькую победу.

Теперь ты знаешь, где поблизости можно найти пункты несокрушимости, чтобы согреться, зарядить телефоны и переждать отключение света — ведь из-за сложной ситуации в энергетике в Украине могут изменить правила комендантского часа.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!