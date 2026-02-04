Спимо всі разом під усіма ковдрами: репортаж із засніженого Києва в умовах відключення тепла

На вулиці мінус 15, але для Юрія Брижа та його команди з ДТЕК це лише цифри в робочому графіку. У засніженому Борисполі, де мешкає близько 60 тисяч людей, енергетики з ранку до опівночі демонтують обвуглені трансформатори та латають понівечені мережі.

Російські обстріли перетворили енергосистему на решето, а життя місцевих мешканців — на щоденний іспит на витривалість.

Про це пише Associated Press.

Енергетичний фронт Київщини: Ремонт під обстрілами та морозами

Енергетикам вдається дати світло хоча б на чотири години на добу, але це породжує нову проблему.

Щойно з’являється напруга, люди вмикають усе одночасно: пралки, плити, зарядки. Система просто не витримує такого пікового навантаження і знову виходить з ладу, — пояснює Юрій Бриж, очолюючи ремонтну ділянку під відкритим небом.

У самому Києві ситуація не краща. Мер Віталій Кличко називає нинішні блекаути найтривалішими з початку великої війни. Столиця занурилася в пітьму та холод, який пробирає до кісток.

Чому одночасне ввімкнення приладів нищить мережу

Для родини науковців Михайла та Ганни спальня їхньої 5-річної доньки Марії перетворилася на крижану камеру. Температура там впала до тих самих -15 градусів, що й на вулиці.

Ми змушені спати всі разом в одному ліжку під усіма ковдрами, які тільки є в хаті, — розповідає Ганна.

Вдень вони забирають доньку з собою на роботу, бо там є генератор, тоді як дитячий садок Марії стоїть холодним і пустим.

На стінах їхньої квартири досі висять різдвяні прикраси. У променях ліхтариків вони виглядають як привиди мирного минулого.

Філософія терпіння

76-річна Зінаїда Глиха знайшла свій спосіб боротьби з холодом: вона гріє воду на газовій плиті, розливає її в пляшки і кладе їх у ліжко. Попри поважний вік, вона не скаржиться.

Важко, звісно. Але згадайте наших хлопців в окопах на фронті. Їм зараз у стократ гірше. Ми мусимо це витерпіти, бо це війна, — каже жінка.

Тетяна Татаренкова, чиї сини зараз воюють, зізнається, що темрява приносить не лише холод, а й страх.

Після того, як у сусідню багатоповерхівку влучив іранський шахед, нічна тиша стала для неї напруженим чеканням небезпеки. У її холодній квартирі панує відчуття, що життя просто завмерло.

Її сусідка, 89-річна Раїса Дергачова, яка пережила Другу світову, тепер змушена долати цю жахливу застуду в одиночній квартирі, іноді підходячи до фортепіано, щоб зігріти пальці музикою.

Два типи героїв

Аналітик енергосектору Денніс Саква зазначає, що на відновлення складного обладнання, як-от трансформаторів, йдуть місяці. За його словами, в Україні зараз є два типи героїв: військові, що тримають фронт, та енергетики, що тримають тил.

Сьогоднішній Київ — це місто льоду, темних вікон та невпинного гуркоту генераторів, який став новим фоновим звуком української столиці. Попри рекордні відключення, місто продовжує боротися, чекаючи на кожну годину світла як на маленьку перемогу.

Тепер ти знаєш, де поблизу можна знайти пункти незламності, щоб зігрітися, зарядити телефони й перечекати відключення світла — адже через складну ситуацію в енергетиці в Україні можуть змінити правила комендантської години.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!