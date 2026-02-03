Атака на Київ 3 лютого: два райони міста без тепла і світла

Сьогодні, 3 лютого, РФ здійснила черговий масований обстріл по Україні. Читай в матеріалі про деталі та наслідки нічної атаки на Київ.

Обстріл Києва 3 лютого: що відомо

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі сталося влучання в нежитлову забудову. За іншої адресою —загоряння на даху житлового будинку унаслідок падіння уламків. Ще на іншій локації горіли складські приміщення, пожежу вже загасили.

У Дніпровському районі на кілька житлових будинків також впали уламки БпЛА. За різними адресами було пошкоджено фрагмент зовнішньої стіни та скління, а також фасадну частину будинку.

У Деснянському районі на відкриту територію також впали уламки збитих БпЛА. У Печерському районі внаслідок падіння уламків дронів на територію АЗС була пошкоджена її будівля, автомобілі та лінія електропередач.

У Шевченківському районі відбулося влучання дрона у 22-поверховий житловий будинок. Пожежу вже ліквідовано.

Крім того, за інформацією ДТЕК, через масовану атаку були застосовані екстрені відключення для частини лівого берега — Дарницький та Дніпровський райони частково перебувають у стані екстрених відключень.

Як зазначає поліція Києва, внаслідок ворожої атаки в ніч на 3 лютого вже відомо про 5 постраждалих. З одного з будинків було госпіталізовано чоловіка та жінку.

Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, під ударом РФ сьогодні вночі були вісім областей України. Ударів було завдано кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по житлових будинках, а також по ТЕЦ і ТЕС, що працювали виключно для обігріву районів Києва, Харкова та Дніпра.

