Для тебе Війна в Україні

Атака на Київ 3 лютого: два райони міста без тепла і світла

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 03 Лютого 2026, 09:33 2 хв.
обстріл києва 3 лютого
Фото ДСНС/Telegram

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь