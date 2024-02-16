В руке оказывается нога, которую ампутируют: как работают украинские военкоры, когда каждый выезд может стать последним

Они снимают преступления страны агрессора, поддерживают наших защитников на позициях и, конечно, информируют о происходящем на самых горячих участках фронта. Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечается День военного журналиста.

Начали его в 2018 году. Дату выбрали символическую, потому что именно 16 февраля, выходя из окруженного Дебальцево, погиб военный журналист Дмитрий Лабуткин. Свою жизнь он отдал до последнего снимая героические поступки наших бойцов.

Из-за российской агрессии многие гражданские корреспонденты также бок о бок работают со своими военными коллегами на фронте.

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Истории военных корреспондентов

Это был 2015 год, у нас тогда на канале не хватало военкоров, — так Олег Корниенко вспоминает, как впервые поехал на фронт.

Активные бои утихали и постепенно переходили в окопную войну. Тогда военкоры могли позволить себе носить каски, как корзинки, туда положить микрофон, какие-нибудь вещи. Можно было на позиции просто все рассматривать.

С годами война на Донбассе перестала волновать зрителей, но не военкоров Фактов. С 2014 года не было ни одной паузы в командировках на восток. И это был сознательный выбор редакции.

Это был период, когда война понижала рейтинги. Несмотря на это, в каждом нашем выпуске тогда все равно были материалы с фронта.

24 февраля 2022 года Татьяна Наконечная встретила тоже на Донбассе. Но больше волновалась за родных дома. Рассказывает, что уже привыкла, что постоянно, когда она на фронте, родные за нее переживают.

Здесь ты понимаешь, что там у них уже война, а ты ничего не можешь сделать, потому что тебе нужно работать.

Даже опытным военкорам было сложно подобрать слова, чтобы описать ужас, который видели в деоккупированных населенных пунктах: братские могилы, сожженные автомобили с людьми. Это трудно забыть, но это будни военкоров, которые каждый день там, где рядом, и победа, и опасность, и смерть.

В Соледаре в нескольких десятках метров от нашей съемочной группы попала российская ракета. Под Бахмутом враг накрывал военкоров из артиллерии.

Это то, что мы транслируем в своих материалах. В этих регионах нет даже относительно безопасных мест. Там ты никогда не угадаешь, куда прилетишь, — говорит военный корреспондент Константин Мельников.

За последние два года автомобили телеканала не раз возвращались из командировок без стекла и пробиты обломками. Один из водителей в прошлом получил ранение, его пришлось оперировать.

— Мне кажется, что если ты уже туда едешь, ты должен осознавать все риски, принять какую-то личную ответственность за себя, что это может быть твоя последняя командировка. Но не поехать ты не можешь. Ни один сюжет, мне кажется, не стоит жизни человека, но дело в том, что это наша работа. И если бы мы ее не выполняли, мир просто не видел бы правду, — добавляет Константин Мельников.

Каждая поездка на передовую для Владислава Круглова — это прежде всего упоминание о дороге домой. Сам он из города Рубежное Луганской области. Вспоминает, что с 2014 в город начали вкладывать деньги. Это не могло не радовать.

Я видел, как меняется вся Луганская и Донецкая области. Но в 2022 году, когда пришла Россия, она все это разрушила, мою школу, забрала все мои воспоминания.

Населенные пункты, которые во времена АТО военные корреспонденты воспринимали как тыловые, на их глазах враг превращает в пепелище. Впрочем, именно благодаря работе журналистов мир видит кадры сожженной Марьинки, Угледара, разрушенную Авдеевку или Бахмут.

Мы можем менять названия, но картину Россия нам оставляет одинаковую: обожженный, уничтоженный, а затем стертый город.

— Дома реально можно отстроить, но это сломанные судьбы. И как бы журналистов ни называли циничными, но страдания людей — это и наши страдания, — говорит военный корреспондент Олег Корниенко.

Особенно когда на позициях видишь недостаток боеприпасов и техники, обещанной партнерами. А еще переполненные стабпункты после очередных сражений.

Мы снимали на стабпункте, и бывший медик говорит: “А что вы стоите? Нам не хватает рук”. Настолько было много раненых, а я стою с камерой, у меня одна рука свободна. И я не знаю, как это произошло, но у меня в руке оказывается нога, которую ампутируют, — вспоминает Константин Мельников.

Но усталость проходит, когда видишь самоотверженную борьбу бойцов на нуле. Константин Мельников напоминает эйфорию, когда на его глазах в Бахмуте боец сбил свой первый российский самолет. Чтобы трофеев было больше, практически каждый материал военкоры Фактов сопровождают сбором на нужды защитников.

— Очень большое спасибо людям, которые донатят. Мы считали с ребятами-военкорами, что каждая съемочная группа за свою командировку в среднем собирает полтора миллиона гривен. А это значит, что после каждого сюжета наших военкоров у бойцов становится еще больше дронов, — говорит военная корреспондентка Татьяна Наконечная.

Однако некоторые журналисты решили изменить род занятий и присоединиться к рядам защитников. Читай историю защитницы Татьяны об изменении профессии, волонтерстве и чем занимается женщина на службе.

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