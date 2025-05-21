Вкус меда меняется: как пчелы приспосабливаются к войне в Украине

Российские мины обрешетили нашу родную землю. В результате взрывов и падения снарядов, минирования и обстрелов, местами поверхность наших территорий стала похожа на Луну.

Недалеко от заминированных полей в Харьковской области стоят 26 ульев местного пчеловода — Вячеслава Колянды. Мужчина живет в небольшом селе Николаевка — здесь всего 50 жителей!

В начале полномасштабного вторжения село пережило российскую оккупацию. Как мужчина продолжает свое дело и заботится о пчелах, несмотря на опасность войны, он рассказал заместителю руководителя по партнерским связям и взаимодействию с донорами ХАЛО Украина Рейчел Розенберг. Далее в материале найдешь самое интересное.

Как война изменила вкус меда

Село Николаевка принадлежит Чугуевскому району Харьковской области — он считается одним из самых загрязненных минами в Украине.

В начале войны россияне оккупировали село и контролировали его по сентябрь 2022 года. Для того чтобы ВСУ не могли продвигаться, россияне установили тактические минные поля. Несмотря на все, 9 сентября 2022 года над селом развевался украинский флаг.

После деоккупации международная организация по гуманитарному разминированию HALO Украина получила доступ к району и приступила к работе.

HALO обнаружила 30 минных полей в Николаевке и вокруг нее, из которых пять уже вернули громаде.

Сейчас работы еще продолжаются, а жители не могут пользоваться полями из-за опасности.

У пчеловода Вячеслава — 26 ульев. Весной в каждом из них обитает 10-15 тыс. пчел. Но из-за войны их ритм жизни также нарушен: из-за заминирования эти сверхпроизводительные опылители вынуждены искать другие поля с нектаром.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отмечала, что Украина является лидером по производству меда на душу населения в мире — годовой показатель достигал более 68 тыс. человек. тонн. Но уже в 2023 году объемы продукта составляли менее 58 тыс. тонн.

Из-за потери подсолнечных полей в Николаевке, пчелы не могут сделать зимний запас меда.

Это несмотря на то, что пчел семья Вячеслава разводит уже более 70 лет — разбираются в деле, занимаются выносливым видом украинской степной пчелы.

Пока пчелы опыляют цветы капусты — на этом поле восстановлена ​​обработка, но дальше — еще заминированные поля. Перевезти ульи, как это делают другие пчеловоды, Вячеслав не может из-за небольшого хозяйства.

Из-за минирования пчелы меняют поля с источниками нектара. В частности, пчелы начали опылять дикие растения — горчицу, сорняки в оврагах и на обочинах.

Это хорошо видно на рамках с восковыми сотами, где насекомые хранят мед – он разного цвета, запаха и вкуса.

Вячеслав не уверен, что такое разнообразие вкуса действительно хорошее. Ведь война разрушила взаимозависимость между насекомыми, людьми и полями.

По состоянию на май 2025 года HALO полностью разминировало пять полей, еще два — наполовину.

Раньше мы общались с деминером Радмилой, сознательно избравшей работу по расчистке украинской земли. Ее историю читай по ссылке.

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