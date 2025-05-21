Вкус меда меняется: как пчелы приспосабливаются к войне в Украине

Фото Pexels Российские мины обрешетили нашу родную землю. В результате взрывов и падения снарядов, минирования и обстрелов, местами поверхность наших территорий стала похожа на Луну. Недалеко от заминированных полей в Харьковской области стоят 26 ульев местного пчеловода — Вячеслава Колянды. Мужчина живет в небольшом селе Николаевка — здесь всего 50 жителей! В начале полномасштабного вторжения село пережило российскую оккупацию. Как мужчина продолжает свое дело и заботится о пчелах, несмотря на опасность войны, он рассказал заместителю руководителя по партнерским связям и взаимодействию с донорами ХАЛО Украина Рейчел Розенберг. Далее в материале найдешь самое интересное.Как война изменила вкус меда Село Николаевка принадлежит Чугуевскому району Харьковской области — он считается одним из самых загрязненных минами в Украине. В начале войны россияне оккупировали село и контролировали его по сентябрь 2022 года. Для того чтобы ВСУ не могли продвигаться, россияне установили тактические минные поля. Несмотря на все, 9 сентября 2022 года над селом развевался украинский флаг. После деоккупации международная организация по гуманитарному разминированию HALO Украина получила доступ к району и приступила к работе. HALO обнаружила 30 минных полей в Николаевке и вокруг нее, из которых пять уже вернули громаде. Сейчас работы еще продолжаются, а жители не могут пользоваться полями из-за опасности. У пчеловода Вячеслава — 26 ульев. Весной в каждом из них обитает 10-15 тыс. пчел. Но из-за войны их ритм жизни также нарушен: из-за заминирования эти сверхпроизводительные опылители вынуждены искать другие поля с нектаром. Рexels Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отмечала, что Украина является лидером по производству меда на душу населения в мире — годовой показатель достигал более 68 тыс. человек. тонн. Но уже в 2023 году объемы продукта составляли менее 58 тыс. тонн. Из-за потери подсолнечных полей в Николаевке, пчелы не могут сделать зимний запас меда. Это несмотря на то, что пчел семья Вячеслава разводит уже более 70 лет — разбираются в деле, занимаются выносливым видом украинской степной пчелы. Пока пчелы опыляют цветы капусты — на этом поле восстановлена обработка, но дальше — еще заминированные поля. Перевезти ульи, как это делают другие пчеловоды, Вячеслав не может из-за небольшого хозяйства. Читать по теме Разминирование украинских территорий: к кому обращаться и как не попасть к мошенникам Как работают саперы в Украине: читай в материале. Из-за минирования пчелы меняют поля с источниками нектара. В частности, пчелы начали опылять дикие растения — горчицу, сорняки в оврагах и на обочинах. Это хорошо видно на рамках с восковыми сотами, где насекомые хранят мед – он разного цвета, запаха и вкуса. Вячеслав не уверен, что такое разнообразие вкуса действительно хорошее. Ведь война разрушила взаимозависимость между насекомыми, людьми и полями. Рexels По состоянию на май 2025 года HALO полностью разминировало пять полей, еще два — наполовину. Раньше мы общались с деминером Радмилой, сознательно избравшей работу по расчистке украинской земли. Ее историю читай по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, разминирование Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter