Смак меду змінюється: як бджоли пристосовуються до війни в Україні

Російські міни порешетили нашу рідну землю. Внаслідок вибухів та падіння снарядів, мінування та обстрілів, місцями поверхня наших територій стала схожа на Місяць.

Неподалік від замінованих полів на Харківщині стоять 26 вуликів місцевого бджоляра — Вʼячеслава Колянди. Чоловік живе у невеликому селі Миколаївка — тут усього 50 жителів!

На початку повномасштабного вторгнення село пережило російську окупацію. Як чоловік продовжує свою справу та дбає про бджіл попри небезпеку війни, він розповів заступниці керівника з партнерських зв’язків і взаємодії з донорами ХАЛО Україна Рейчел Розенберг. Далі у матеріалі знайдеш найцікавіше.

Війна змінила смак меду

Село Миколаївка належить до Чугуївського району Харківської області — він вважається одним із найбільш забруднених мінами в Україні.

На початку великої війни росіяни окупували село й контролювали його по вересень 2022 року. Для того, щоб ЗСУ не могли просуватися, росіяни встановили тактичні мінні поля. Попри все, 9 вересня 2022 над селом розвівався український стяг.

Після деокупації міжнародна організація з гуманітарного розмінування HALO Україна отримала доступ до району і взялася до роботи.

HALO виявила 30 мінних полів у Миколаївці та навколо неї, з яких п’ять вже повернула громаді.

Нині роботи ще тривають, а мешканці не можуть користуватися полями через небезпеку.

У бджоляра Вʼячеслава — 26 вуликів. Навесні у кожному з них живе 10-15 тис. бджіл. Але через війну їхній ритм життя також порушено: через замінування ці надпродуктивні запилювачі змушені шукати інші поля з нектаром.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) зазначала, що Україна є лідером з виробництва меду на душу населення у світі — річний показник сягав понад 68 тис. тонн. Але вже у 2023 році обсяги продукту становили менше ніж 58 тис. тонн.

Через втрату соняшникових полів, які пишно розкидалися у Миколаївці, бджоли не можуть зробити зимовий запас меду.

Це попри те, що бджіл родина Вʼячеслава розводить вже понад 70 років — на справі знаються й опікуються витривалим видом української степової бджоли.

Тож поки бджоли запилюють квіти капусти — на цьому полі відновлено обробку, але далі — ще заміновані поля. Перевезти вулики, як це роблять інші пасічники, бджоляр не може через невелике господарство.

Через мінування, бджоли змінюють поля з джерелами нектару. Зокрема, бджоли почали запилювати дикі рослини — гірчицю, бурʼяни у ярах та узбіччях.

Це добре видно на рамках з восковими сотами, де комахи зберігають мед — він різного кольору, запаху та смаку.

Вʼячеслав не впевнений, що таке різноманіття смаку насправді є добрим. Адже війна зруйнувала взаємозалежність між комахами, людьми та полями. Але відновити звʼязок може якнайшвидше розмінування наших територій.

Станом на травень 2025 року HALO повністю розмінували пʼять полів, ще два — наполовину. Після того, як українські території будуть безпечними, люди зможуть засівати та обробляти землю, а бджоли — запилювати ще більшу кількість квітів!

Раніше ми спілкувалися з демінеркою Радмилою, яка свідомо обрала роботу із розчищення української землі. Її історію читай за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.