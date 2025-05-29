Історії Розповіді

Смак меду змінюється: як бджоли пристосовуються до війни в Україні

Вікторія Мельник, журналістка сайту 29 Травня 2025, 21:00
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Фото Pexels

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