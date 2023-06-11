А что там, в Бердянске? История Марины о реалиях жизни и произволе россиян в оккупированном городе

Российские оккупанты действительно стремятся чувствовать себя в украинских городах как у себя дома. Ландшафты делают привычными: разрушают, засоряют, доводят до ужасающего состояния. Сейчас трудно представить, тем более узнать, что происходит на временно оккупированных территориях.

Марина Иваныш была вынуждена уехать из оккупированного Бердянска в конце апреля. Предшествовали этому рейд российских оккупантов в её квартиру и восемь суток в камере.

О том, как хозяйничают россияне на временно неподконтрольной Украине территории, что пришлось пережить героини и почему твое имущество в оккупации становится уже не твоим — читай в материале.

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Рейды по домам

— Я не хотела уезжать, потому что больная мама желала остаться в городе и здесь похоронен мой отец, — рассказывает военный пенсионер Марина Иваныш.

До осени Марина ещё ездила в Запорожье по просьбе, чтобы перевезти автомобили. А осенью дорогу на Васильевку, единственную в сторону Украины, закрыли.

На той улице, где живет мама Марины, только в двух домах ещё остаются люди. Другие выехали из города. Марина рассказывает, что однажды их с соседями взяли за понятых и пошли открывать пустые дома, где когда-то жили украинские учителя.

Через какое-то время в эти квартиры заселились другие люди, чужие. Они сидели тихо и мы их практически не видели. Это были приезжие учителя, — рассказывает женщина.

Саму Марину оккупанты “посещали” дважды. Впервые ей повезло, потому что дома тогда не было, а когда пришла в комендатуру, там её встретили новые российские военные, ничего о военном прошлом женщины не знавшие.

7 марта этого года к ней ворвались во второй раз. Тогда оккупанты открыли 17 квартир в доме, где жила Марина. В её квартире взяли все вещи, бросили на пол форму — к счастью, с неё женщина заранее сняла шевроны. Забрали документы и саму её отправили в комендатуру.

В одноместной холодной камере она провела трое суток. За то, что женщина отказывалась от воды и еды, россияне прозвали её Надеждой Савченко.

— А я просто хотела привлечь к себе внимание и требовала адвоката. Меня обвиняли в шпионаже, за что угрожали посадить от 5 до 25 лет. На самом деле им нужны были мои связи.

Мой брат был в окружении Азовстали в Мариуполе все 90 дней, затем находился в плену в Еленовке. После обмена пленных продолжил служить, — говорит Марина.

Впоследствии оккупанты предлагали Марине разведывать секретные данные у брата и бывших коллег. Марина отказывалась, говорила, что связь со всеми утратила давно. Её отпустили под обязательство рассказывать, кто здесь против оккупантов и российских властей.

А еще спрашивали меня: “Почему бердянцы так себя ведут, словно пережидают, ждут чего-то? Почему вы нас так не любите?”

После освобождения женщина смогла уговорить свою маму выезжать из оккупированного Бердянска. В старом автомобиле она с мужем, мамой, собакой и двумя котами покинула опасный город через так называемый “ДНР”.

Заселяют пустые квартиры

По словам Марины, теперь оккупанты заселяют пустые квартиры и дома своими военными или приезжими россиянами.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram отмечал, что кое-где россияне заселяют более 10% жилищного фонда в тех или иных местностях.

Очередные 674 частных дома “национализировали” в селах Мелитопольского района. Больше всего пострадала Акимовская поселковая община. Так, в селе Радивоновка оккупанты “отжали” 152 дома, Шелюги — 73, Таврическое — 41.

Украинские военные каждый день работают над тем, чтобы вернуть родные земли в состав Украины. Историю защитника, стремящегося вернуться в родной Бердянск, мы рассказывали раньше.

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