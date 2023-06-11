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А що там, у Бердянську? Історія Марини про реалії життя й свавілля росіян в окупованому місті

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Червня 2023, 08:00
Бердянськ
Фото: Facebook

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