Девушка, из какой вы эпохи? История сумчанки, которая создает фэнтези-образы с секонд-хенда

В коллекции фотографа Маргариты Карпенко из Сум — несколько десятков соломенных шляп, корсетов, платьев и юбок. И почти все — сделано ее руками.

Наряды, напоминающие костюмы из исторических фильмов, она шьет из тканей из секонд-хенда, стилизует в духе фэнтези или Cottagecore, а затем фотографирует себя и других в этих образах.

Изданию Цукр. Маргарита рассказала, что любит туманы, шьет корсеты из простыней и наволочек, а также считает апсайклинг экологичным выбором.

Наряды как из сказки

Когда 22-летняя Маргарита выходит на улицы Сум в кружевной блузке, юбке до пола и корсете с вышивкой, на нее оборачиваются. Кто-то спрашивает, из какой она эпохи, кто-то просто улыбается. Но еще несколько лет назад она не представляла, что станет героиней собственного ретрофильма.

— Еще несколько лет назад я бы не решилась так выходить в люди. Но сейчас это мой ежедневный привычный образ, — делится девушка.

В школьные годы она увлеклась рукоделием: вышивала, плела украшения из бисера, а еще много фотографировала природу.

Рассказывает, что первые свои фото снимала на старый телефон, потом купила макролинзу, чтобы акцентировать внимание на деталях, а в 16 лет получила от родителей в подарок первую зеркалку. Со временем начала принимать заказы на фотосессии от клиентов.

— Мой стиль фото — что-то винтажное, теплое и атмосферное. Иногда с ноткой прошлых эпох или исторических фильмов. Когда фотографирую других, нравится видеть кадр по-другому, находить новые идеи, ракурсы и локации.

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Шьет корсеты из штор и наволочек

Во время полномасштабного вторжения Маргарита оказалась в Германии и долго не могла найти, чем заняться. Пока не наткнулась на барахолке на винтажную ткань. Купила нитки и сшила воротник. Затем — юбку. И поняла: хочет снова работать руками. С тех пор больше не останавливалась.

А вот корсеты, следующее ее увлечение, начала шить уже после возвращения в Украину. Изучала конструкцию на примере вещей от других мастеров, покупала ткани в секонд-хенде — старые шторы, простыни, наволочки — и создавала собственные изделия.

Именно в секондхенде обычно можно найти качественную винтажную ткань с интересными принтами. К тому же дать второй шанс ткани — экологично, — говорит мастерица.

Теперь у нее есть швейная машинка, а еще десятки клиенток, которые хотят корсет или воротник в стиле фэнтези или с сельским принтом.

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Cottagecore на шнуровке

Стиль, в котором работает Маргарита, называется Cottagecore — эстетика сельской жизни с цветами, туманами, деревьями и домиками с дымоходом. И этот стиль она не просто воспроизводит, она буквально живет в нем.

Ее вдохновляют локации из детства — поляны возле бабушкиной хаты в селе Загорском. Она точно знает, когда на Веретеновке зацветает сирень или где в Сумах больше всего роз, чтобы подобрать под них цвета платья. И даже другие фотографы иногда консультируются с ней — где и когда лучше сниматься.

— Мне нравятся растения в кадре, как они его дополняют, могут создать настроение. Я обожаю подбирать цвет одежды под цвет цветов на улице, — делится девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Корсети ручної роботи | Двосторонні корсети з вишивкою (@vintageaesthetic.store)

Фэнтези-эстетика

Кроме Cottagecore, Маргарита шьет корсеты с отсылкой на известные фильмы и романы, например Игру престолов или Властелина колец. На некоторых корсетах вышиты олени, лебеди, петухи и водяные мельницы.

Каждое изделие она собирает вручную: выкраивает ткань, проклеивает дублерином, вставляет пластиковые косточки, пришивает люверсы, обрабатывает кружевом.

На простой подгрудный корсет уходит до трех дней, а более сложные модели — с лямками или вышивкой — занимают неделю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рита | Я фотограф і модель ✨ (@autumno_silentium)

Винтаж — это настроение, а не тренд

Когда-то давно Маргарита поняла, что одежда из масс-маркета — не для нее, там все казалось слишком стандартным, безхарактерным. А вот в секонд-хенде всегда можно найти уникальную одежду с душой. Блузки с кружевом, платья с цветочным принтом, ткани, которые уже имели свою историю.

В Instagram она вдохновлялась образами других поклонников винтажа, стилизованными съемками, фильмами вроде Чужестранки или Гордость и предубеждение. Сначала создавала похожие образы исключительно для фото, но со временем они стали частью ее повседневной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рита | Я фотограф і модель ✨ (@autumno_silentium)

Теперь она легко выходит в шляпке с бантами и длинной юбке даже в супермаркет. В шкафах и коробках — десятки винтажных вещей: более 20 соломенных шляпок, почти 50 платьев и юбок, около 20 корсетов.

Ее стиль — это микс эпох, вдохновение фэнтези, историческим кино и природой. А еще — ручной труд, любовь к деталям и желание творить красоту своими руками.

— Мой стиль — это стилизация разных эпох, я люблю носить блузки, юбки с кружевом, шляпки. Корсеты — реже, обычно для особых событий, ведь в них неудобно наклоняться, — делится Маргарита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рита | Я фотограф і модель ✨ (@autumno_silentium)

Фотопортреты из другого века

Отдельное увлечение Маргариты — автопортреты в винтажных нарядах. И она делает фотографии совершенно самостоятельно. Нужен только штатив и пульт.

Образы для своих съемок она также стилизует под фильмы и сериалы с историческим настроением, чтобы передать их эстетику.

А вот известный немецкий стилист Франк Питер Вайлд превратил обычные селфи в лифте в модный дневник с политическим содержанием — читай его историю дальше.

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