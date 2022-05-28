Сине-желтые хроники войны: как немецкий стилист делает фото в лифте с украинской символикой

Раньше фото в лифте было чем-то привычным и очень популярным. Однако за последние три месяца берлинский стилист прибавил к ним еще и собственную гражданскую позицию.

Франк Питер Уайлд работает стилистом и художником костюмов в разных уголках мира, в том числе и в Украине. Он создавал образы для клипа известной немецкой певицы Сары Коннор от Sarah With Love.

Однако не только гламурные события привлекали его внимание, но и важные общественно-политические. Мужчина давно был знаком с примерами российской агрессии в Грузии и Сирии.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Затем в 2014 году Уайлд впервые узнал об Украине из-за аннексии Крыма Россией.

О возможном начале войны стилист услышал в январе 2022 года, когда вся пресса говорила, что российские войска сосредоточились вдоль украинской границы. Он был уверен, что РФ повторит свою тактику и снова нападет на еще одно суверенное государство.

Как рассказывает Уайлд в интервью изданию FW-Daily, первое фото, посвященное ситуации, которая обострялась с каждой минутой, он опубликовал 21 февраля. На фотографии стилист надел маску с изображением российского лидера и взял в руки нож.

Уже на следующий день появилось более мирное фото, на котором были использованы цвета флага Украины. Начиная с 24 февраля Уайлд решил делать подобные фотографии ежедневно, создавая своеобразную хронику войны и поддерживая украинцев в борьбе за свободу.

Каждый день этой жестокой войны я публикую изображения на своей странице в поддержку Украины и ради привлечения внимания к войне.

Стилист использует в своих образах разнообразные желто-голубые аксессуары, одежду или даже сам флаг Украины, чтобы постоянно напоминать миру – война еще продолжается.

Однако стилист не ограничился соцсетями и решил помогать и в реальной жизни, поэтому с первых дней полномасштабного вторжения делал все возможное, чтобы облегчить жизнь прибывавшим в Берлин беженцам.

Уайлд уверен, что он не может игнорировать то, что происходит сейчас в Украине, а вся Европа должна объединиться против российского агрессора.

Особенно чувствительным для стилиста вопрос свободы, как и для всех украинцев. Однако он говорит, что видит, как Путин ненавидит это понятие и пытается стереть идентичность украинского народа.

Украина должна победить ради всех нас. Героям Слава!

И пока весь мир пытается помочь Украине, наши граждане тоже не перестают делать добро. Читай, как Макс Барских проводит благотворительные концерты в Германии и пытается преодолеть смущение на сцене после долгого перерыва.