Шоу-биз

Сине-желтые хроники войны: как немецкий стилист делает фото в лифте с украинской символикой

Даниэла Долотова, редактор сайта 28 мая 2022, 23:00
Франк Вайлд
Фото: Instagram

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