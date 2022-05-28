Синьо-жовті хроніки війни: як німецький стиліст робить фото в ліфті з українською символікою

Раніше фото у ліфті було чимось звичним і дуже популярним. Однак за останні три місяці берлінський стиліст додав до них ще й власну громадянську позицію.

Франк Пітер Вайлд працює стилістом та художником костюмів у різних куточках світу, зокрема й в Україні. Він створював образи для кліпу відомої німецької співачки Сари Коннор From Sarah With Love.

Однак не лише гламурні події притягували його увагу, але й важливі суспільно-політичні. Чоловік давно був знайомий з прикладами російської агресії в Грузії та Сирії.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Потім у 2014 році Вайлд вперше дізнався про Україну через анексію Криму Росією.

Про ймовірний початок війни стиліст почув у січні 2022 року, коли вся преса говорила про те, що російські війська зосередилися вздовж українського кордону. Він був впевнений, що РФ повторить свою тактику та знову нападе на ще одну суверенну державу.

Як розповідає Вайлд в інтерв’ю виданню FW-Daily, перше фото, присвячене ситуації, що загострювалась кожної хвилини, він опублікував 21 лютого. На світлині стиліст одягнув маску із зображенням російського лідера та взяв до рук ніж.

Вже на наступний день з’явилось більш мирне фото, на якому було використано кольори прапора України. Починаючи з 24 лютого, Вайлд вирішив робити подібні світлини щоденно, створюючи своєрідну хроніку війни та підтримуючи українців у боротьбі за свободу.

Щодня цієї жорстокої війни я публікую зображення на своїй сторінці в підтримку України та заради привертання уваги до війни.

Стиліст використовує у своїх образах різноманітні жовто-блакитні аксесуари, одяг, або навіть сам прапор України, щоб постійно нагадувати світу — війна ще триває.

Однак стиліст не обмежився соцмережами та вирішив допомагати й в реальному житті, тому з перших днів повномасштабного вторгнення робив усе можливе, щоб полегшити життя біженцям, які прибували у Берлін.

Вайлд впевнений, що він не може ігнорувати те, що відбувається зараз в Україні, а вся Європа мусить об’єднатися проти російського агресора.

Особливо чутливим для стиліста є питання свободи, як і для всіх українців. Однак він говорить, що бачить, як Путін ненавидить це поняття та намагається стерти ідентичність українського народу.

Україна мусить перемогти, заради усіх нас. Героям Слава!

І поки увесь світ намагається допомогти Україні, наші громадяни теж не припиняють робити добро. Читай, як Макс Барських проводить благодійні концерти у Німеччині та намагається подолати ніяковість на сцені після довгої перерви.