Дівчино, з якої ви епохи? Історія сумʼянки, яка створює фентезі-образи із секонда

У колекції фотографки Маргарити Карпенко із Сум — кілька десятків солом’яних капелюшків, корсетів, суконь і спідниць. І майже все зроблено її руками.

Вбрання, що нагадує костюми з історичних фільмів, вона шиє з тканин із секондхенду, стилізує у дусі фентезі або Cottagecore, а потім фотографує себе й інших у цих образах.

Виданню Цукр. Маргарита розповіла, що любить тумани, шиє корсети з простирадл і наволочок, а також вважає апсайклінг екологічним вибором.

Вбрання як з казки

Коли 22-річна Маргарита виходить на вулиці Сум у мереживній блузці, спідниці до підлоги й корсеті з вишивкою, на неї озираються. Хтось запитує, з якої вона епохи, хтось просто усміхається. Але ще кілька років тому вона сама не уявляла, що стане героїнею власного ретрофільму.

Ще кілька років тому я б не наважилася так виходити в люди. Та зараз це мій щоденний звичний образ, — ділиться дівчина.

У шкільні роки вона вже захоплювалася рукоділлям: вишивала, плела прикраси з бісеру, а ще багато фотографувала природу.

Розповідає, що перші свої фото знімала на старий телефон, потім купила макролінзу, щоб акцентуватися на деталях, а у 16 отримала від батьків в подарунок першу дзеркалку. Згодом почала брати замовлення на фотосесії від клієнтів.

— Мій стиль фото — щось вінтажне, тепле й атмосферне. Інколи з ноткою минулих епох або історичних фільмів. Коли фотографую інших, подобається бачити кадр по-іншому, знаходити нові ідеї, ракурси й локації.

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Шиє корсети зі штор і наволочок

Під час повномасштабного вторгнення Маргарита опинилася у Німеччині й довго не могла знайти, чим займатися. Аж поки не натрапила на барахолці на вінтажну тканину. Купила нитки й пошила комірець. Потім — спідницю. І зрозуміла: хоче знову працювати руками. Відтоді більше не зупинялась.

А от корсети, наступне своє захоплення, почала шити вже після повернення в Україну. Вивчала конструкцію на прикладі речей від інших майстрів, купувала тканини у секондхенді — старі штори, простирадла, наволочки — і створювала власні вироби.

Саме у секондхенді зазвичай можна знайти якісну вінтажну тканину із цікавими принтами. До того ж дати другий шанс тканині — екологічно, — говорить майстриня.

Тепер у неї є швейна машинка, а ще десятки клієнток, які хочуть корсет чи комірець у стилі фентезі або з сільським принтом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Корсети ручної роботи | Двосторонні корсети з вишивкою (@vintageaesthetic.store)

Cottagecore на шнурівці

Стиль, у якому працює Маргарита, називається Cottagecore — естетика сільського життя з квітами, туманами, деревами й хатками з димарем. І цей стиль вона не те що відтворює, вона буквально живе в ньому.

Її надихають локації з дитинства — галявини біля бабусиної хати в селі Загірському. Вона точно знає, коли на Веретенівці зацвітає бузок чи де в Сумах найбільше троянд, щоб підібрати під них кольори сукні. І навіть інші фотографи іноді консультуються з нею — де і коли краще зніматися.

— Мені подобаються рослини в кадрі, як вони його доповнюють, можуть створити настрій. Я обожнюю підбирати колір одягу під колір квітів на вулиці, — ділиться дівчина.

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Фентезі-естетика

Окрім Cottagecore, Маргарита шиє корсети з відсилкою до відомих фільмів та романів, наприклад Гри престолів, або Володаря Перснів. На деяких корсетах вишиті олені, лебеді, півні та водяні млини.

Кожен виріб вона збирає вручну: викроює тканину, проклеює дублерином, вставляє пластикові кісточки, пришиває люверси, обробляє мереживом.

На простий підгрудний корсет йде до трьох днів, а складніші моделі — з лямками чи вишивкою — займають тиждень.

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Вінтаж — це настрій, а не тренд

Колись давно Маргарита зрозуміла, що одяг з мас-маркету — не для неї, там усе здавалося надто стандартним, безхарактерним. А от в секонд-хенді завжди можна знайти унікальний одяг з душею. Блузки з мереживом, сукні з квітковим принтом, тканини, які вже мали свою історію.

В Instagram вона надихалася образами інших шанувальників вінтажу, стилізованими зйомками, фільмами на кшталт Чужоземки чи Гордість і упередження. Спочатку створювала схожі образи суто для фото, але з часом вони стали частиною її щоденного життя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рита | Я фотограф і модель ✨ (@autumno_silentium)

Тепер вона легко виходить у капелюшку з бантами й довгій спідниці навіть в супермаркет. У шафах і коробках — десятки вінтажних речей: понад 20 солом’яних капелюшків, майже 50 суконь і спідниць, близько 20 корсетів.

Її стиль — це мікс епох, натхнення фентезі, історичним кіно й природою. А ще — ручна праця, любов до деталей і бажання творити красу власноруч.

— Мій стиль — це стилізація різних епох, я люблю одягати блузки, спідниці з мереживом, капелюшки. Корсети — рідше, зазвичай для особливих подій, адже в них незручно нахилятися, — ділиться Маргарита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рита | Я фотограф і модель ✨ (@autumno_silentium)

Фотопортрети з іншого століття

Окреме захоплення Маргарити — автопортрети у вінтажному вбранні. І вона робить світлини абсолютно самостійно. Потрібен лише штатив і пульт.

Образи для своїх зйомок вона також стилізує під фільми й серіали з історичним настроєм, аби передати їхню естетику.

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