Креативная насмешка над “биолабораториями” — как мастерица из Чернигова шьет боевых гусей

Украинцы не перестают удивлять своими креативными идеями и талантом. Так, Антонина Пустовит из Чернигова сейчас шьет боевых гусей. Такая себе насмешка над врагом о выдуманных биолабораториях. Эта идея многим понравилась.

Антонина рассказывает, что первые 19 дней полномасштабного вторжения с двумя детьми провела в родном Чернигове. Прятались в подвале без света и воды.

— До 14 марта мы были в Чернигове. Мы ждали, думали пересидим в погребе и все пройдет. Но ситуация в городе была очень страшной.

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Семью женщины пригласила во Львов коллега и предложила шить боевых гусей.

— Моя подружка из Львова пригласила нас к себе. У нас не было возможности уехать, но оставаться тоже было страшно. Елена предоставила нам жилье и идею, чем заняться.

Антонина раньше занималась пошивом кукол, поэтому знала, как это делать. Но куклы нынче неактуальны. Теперь женщина шьет боевых гусей.

Эти игрушки сразу стали очень популярными. Их заказывают в Украине и за границей. Берут волонтерам и военным на подарок. Один боевой гусь стоит 400 грн.

Заказывают на подарки в США, Канаду, не только люди из Львова. Нам нужно расширяться.

Теперь у Антонины заказов на месяц вперед. Говорит: пора открывать мини-фабрику.

Боевые гуси — это утешение и насмешка над выдумками оккупантов. Они стали символом веры в победу.

Перед Пасхой у нас было очень много заказов. Мы даже еще не раздали заказы, которые были до Пасхи.

Женщина шьет гусей до поздней ночи. Признается: везет, если идет спать в три ночи.

— Мы просто делали то, что нам нравилось, это успокоило нас. Мы не знаем, когда вернемся домой, а так у нас есть чем заняться.

Женщина говорит, что боевой гусь — это не только их утешение, но и вера в лучшее.

Чтобы заказать боевого гуся или гусыню-украинку, можно написать Антонине в личные сообщения в Facebook.

Украинские военные делают все, чтобы поддерживать наш тыл. Ранее мы рассказывали историю преподавателя из Ужгорода Федора Шандора, который проводит лекции для студентов прямо из окопов передовой.