Креативна насмішка над “біолабораторіями” — як майстриня з Чернігова виготовляє бойових гусаків

Українці не перестають дивувати нас своїми креативними ідеями й талантом. Так, Антоніна Пустовіт з Чернігова нині виготовляє бойових гусаків. Така собі насмішка над ворогом про вигадані біолабораторії, проте багатьом людям сподобалася ця ідея.

Антоніна розповідає, що перші 19 днів повномасштабного вторгнення з двома дітьми провела у рідному Чернігові. Ховались у підвалі без світла та води.

— До 14 березня ми були в Чернігові. Ми чекали, думали пересидимо в погребі й усе минеться. Проте ситуація в місті була дуже страшна.

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Родину жінки запросила до Львова колега й запропонувала шити бойових гусаків.

— Моя подружка зі Львова запросила нас до себе. У нас не було можливості виїхати, але лишатися також було страшно. Пані Олена надала нам житло та ідею, чим зайнятися.

Антоніна й раніше займалася пошиттям ляльок, тож знала, як це робити. Тепер же ляльки не на часі — жінка взялася шити бойових гусей. Ці іграшки відразу стали дуже популярними.

Їх замовляють в Україні й за кордоном. Беруть волонтерам та військовим на подарунок. Один бойовий гусак — 400 грн.

Замовляють на подарунки США, Канада, не тільки люди зі Львова. Нам треба розширюватися.

Тепер в пані Антоніни замовлень на місяць вперед. Каже, пора відкривати фабрику.

Бойові гусаки — це розрада і насмішка над вигадками окупантів. Вони стали символом віри в перемогу.

Перед Великоднем у нас було дуже багато замовлень. Ми навіть ще не роздали ті замовлення, що були до Великодня.

Жінка шиє гусаків до пізньої ночі, каже — щастить, якщо йде спати о третій ночі.

— Ми просто робили те, що нам подобалось, це нас заспокоїло. Ми не знаємо, коли повернемося додому, а так у нас є чим зайнятися.

Жінка каже, що бойовий гусак — це не тільки наша розрада, а й віра в краще.

Щоб замовити бойового гусака чи гусиню-україночку, можна написати Антоніні в особисті повідомлення у Facebook.

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