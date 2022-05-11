Розповіді

Креативна насмішка над “біолабораторіями” — як майстриня з Чернігова виготовляє бойових гусаків

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Травня 2022, 07:00
Антоніна шиє бойових гусаків
Фото: Facebook

Більше новин
Жданов і Денисенко
Чи піде Білорусь у наступ? Військові експерти про важку техніку на кордонах і риторику Лукашенка
13-річна дівчинка з України шиє зайців для допомоги біженцям в Німеччині
Шиє зайців для допомоги біженцям. Як 13-річна школярка допомагає українцям у Німеччині
Андрій Білецький
Росія хоче перетворити Україну на концтабір — Андрій Білецький про підготовку Азова як найелітнішої бойової одиниці світу
Черкаси приймають біженців - людей селять у дитсадочки
Із занедбаного дитсадка зробили “цукерочку”: як небайдужі черкащани приймають переселенців
Дивитись більше

Матеріали по темі

Жданов і Денисенко
Чи піде Білорусь у наступ? Військові експерти про важку техніку на кордонах і риторику Лукашенка
13-річна дівчинка з України шиє зайців для допомоги біженцям в Німеччині
Шиє зайців для допомоги біженцям. Як 13-річна школярка допомагає українцям у Німеччині
Андрій Білецький
Росія хоче перетворити Україну на концтабір — Андрій Білецький про підготовку Азова як найелітнішої бойової одиниці світу
Черкаси приймають біженців - людей селять у дитсадочки
Із занедбаного дитсадка зробили “цукерочку”: як небайдужі черкащани приймають переселенців

Відео
Жданов і Денисенко

Чи піде Білорусь у наступ? Військові експерти про важку техніку на кордонах і риторику Лукашенка
0:03:26
13-річна дівчинка з України шиє зайців для допомоги біженцям в Німеччині
Шиє зайців для допомоги біженцям. Як 13-річна школярка допомагає українцям у Німеччині
0:02:31
Черкаси приймають біженців - людей селять у дитсадочки
Із занедбаного дитсадка зробили “цукерочку”: як небайдужі черкащани приймають переселенців
0:03:58
Росіяни показують пропагандистські сюжети з Маріуполя
Не соромляться використовувати дітей для пропаганди — рашисти показали відкриття школи в Маріуполі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 11 травня
0:03:05
Росіяни наслідують нацистів
Не тільки наслідують нацистів, а й збільшують масштаби: як окупанти депортують людей та крадуть зерно
0:05:16
Креативна насмішка над “біолабораторіями” — як майстриня з Чернігова виготовляє бойових гусаків
Щоденно очікують якісь перемоги: Зеленський звернувся до тих, хто активно постить у соцмережах
0:04:04
Ветерани з Бучі про окупацію РФ
Пережили дві окупації — російська в тисячу раз жорстокіша. Ветерани Другої світової про окупацію Бучі
0:03:11
Парламент Литви визнав дії Росії в нашій державі геноцидом українського народу
Рішення солідарності: парламент Литви визнав дії Росії в нашій державі геноцидом українського народу
0:02:20
4-річна Аліса з Маріуполя
4-річну Алісу силоміць розлучили з мамою — чому дівчинка з Маріуполя опинилася сама в Запоріжжі
Більше відео
Андрій Білецький
Читати далі
Росія хоче перетворити Україну на концтабір — Андрій Білецький про підготовку Азова як найелітнішої бойової одиниці світу
Історія жінки, яка відволікала дітей малюванням на Азовсталі
Читати далі
Ці малюнки для мене — найцінніший скарб! Як працівниця Азовсталі підтримувала дітей у бункері творчістю

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь