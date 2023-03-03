Светила науки, которые у нас забрала Россия: истории ученых и айтишника, погибших на войне

Россия отбирает у нас самое ценное — людей. Украинцы каждый день видят новости о гибели военных на фронте. Вместе с нашими людьми уходят в небытие их наработки, изобретения и идеи. Сегодня мы расскажем об ученых и айтишнике, которые отдали свою жизнь за Украину.

Наука и технологии потеряли их: истории ученых, погибших на войне

Историями военных-ученых поделилась Liga.Tech. Они изобретали кровоостанавливающие средства, популяризировали науку и продвигали стартапы, которые могли бы изменить мир технологий. Продолжить свое дело им помешала Россия.

Бижан Шапоров был на войне с 2014 года. В гражданской жизни он был биологом и популяризировал науку. В апреле 2022 года он пропал без вести под Изюмом. Недавно его гибель подтвердили официально.

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До начала полномасштабной войны Бижан работал в отделе нервно-мышечной физиологии Института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины и возглавлял совет молодых ученых.

Когда началась война, Бижан ушел добровольцем. Год провел в батальоне Айдар и вернулся в науку. Он занимался изучением ионного канала, работающего с рецепторами. Пытался исследовать его в нервных клетках, клетках гладких мышц.

Ученый большую часть времени исследовал электрофизиологию. Вместе с айдаровцами они изобрели одну из первых систем обнаружения коронавируса и планировали расширять компанию.

Когда началось полномасштабное вторжение, никто не сомневался, что Бижан пойдет в войско. С самого начала ученый знал, что будет обострение и хотел закончить войну.

Андрей Кравченко был украинским химиком. Он разрабатывал местный коагулянт — кровоостанавливающий препарат. В конце марта первую партию разработки даже доставили на фронт, а через несколько дней и сам Андрей присоединился к борьбе против оккупантов.

Андрей Кравченко популяризировал науку среди детей и студентов, делал для них познавательные шоу и приглашал других исследователей.

В 2014 году он стал минометчиком батальона Киевская Русь. После выхода из Дебальцево за прикрытие собой военных, он получил звание Народного героя Украины. После ранения на фронте он вернулся в науку, где разрабатывал кровоостанавливающие препараты, ведь убедился, как сильно они нужны.

Ему удалось создать сорбент для глубоких ран и внутренних органов. Эффективность препарата была подтверждена клинически.

Жизнь Андрея 3 апреля 2022 года унесла вражеская мина.

Трехкратный чемпион Украины по американскому футболу и айтишник компании JustAnswer, Данила Богуславский, ушел на фронт добровольцем в 128 горно-штурмовую Закарпатскую бригаду. Был стрелком-помощником гранатометчика стрелкового взвода.

Сотрудники компании рассказывают, что Данила был очень внимательным, делал все тщательно до деталей. Занимался многими проектами — от построения архитектуры расположения сетей до работы с поставщиками.

Он любил шутить, был трудоголиком, играл в американский футбол и даже имел свой стартап Сам сломал, где чинил машины.

Данила Богуславский мечтал освободить Херсон, а после победы обучиться военному делу. Осуществить свою мечту мужчине не дала Россия. Данила погиб 16 октября 2022 года в Херсонской области, когда спасал раненого собрата. Ему было 32.

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