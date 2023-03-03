Світила науки, які в нас забрала Росія: історії вчених та айтівця, які загинули на війні

Росія відбирає в нас найцінніше — людей. Українці щодня бачать новини про загибель військових на фронті. Разом з нашими людьми йдуть у небуття їхні напрацювання, винаходи та ідеї. Сьогодні ми розповімо про науковців та айтівця, які віддали своє життя за Україну.

Наука і технології втратили їх: історії вчених, які загинули на війні

Історіями військових-науковців поділилась Liga.Tech. Вони винаходили кровоспинні засоби, популяризували науку та просували стартапи, які змогли б змінити світ технологій. Продовжити свою справу їм завадила Росія.

Біжан Шапоров був на війні з 2014 року. В цивільному житті він займався біологією та популяризував науку. У квітні 2022 року він зник безвісти під Ізюмом. Нещодавно його загибель підтвердили офіційно.

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До початку повномаштабної війни Біжан працював у відділі нервово-м’язової фізіології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України та очолював раду молодих вчених.

Коли розпочалася війна, Біжан пішов добровольцем. Рік провів у батальйоні Айдар і повернувся до науки. Він займався вивченням йонного каналу, який працює з рецепторами. Намагався дослідити його у нервових клітинах, клітинах гладких м’язів.

Вчений більшість часу досліджував електрофізіологію. Разом з айдарівцями вони винайшли одну з перших систем для виявлення коронавірусу та планували розширювати компанію.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, ніхто не сумнівався, що Біжан піде у військо. З самого початку вчений знав, що станеться загострення і хотів закінчити війну.

Андрій Кравченко був українським хіміком. Він розробляв місцевий коагулянт — кровоспинний препарат. У кінці березня першу партію розробки навіть доставили на фронт, а за кілька днів і сам Андрій долучився до боротьби проти окупантів.

Андрій Кравченко популяризував науку серед дітей та студентів, робив для них пізнавальні шоу та запрошував інших дослідників. У 2014 році він став мінометником батальйону Київська Русь.

Після виходу з Дебальцевого за прикриття собою військових, він отримав звання Народного героя України. Після поранення на фронті він повернувся до науки, де розробляв кровоспинні препарати, адже переконався, як сильно вони потрібні.

Йому вдалося створити сорбент для глибоких ран та внутрішніх органів. Ефективність препарату була доведена клінічно.

Життя Андрія 3 квітня 2022 року забрала ворожа міна.

Триразовий чемпіон України з американського футболу та айтівець компанії JustAnswer, Данило Богуславський, пішов на фронт добровольцем у 128 гірсько-штурмову Закарпатську бригаду. Був стрільцем-помічником гранатометника стрілецького взводу.

Співробітники компанії розповідають, що Данило був надзвичайно уважним, робив усе ретельно до деталей. Займався багатьма проектами — від побудови архітектури розташування мереж до роботи з постачальниками.

Він любив жартувати, був трудоголіком, грав в американський футбол та навіть мав власний стартап Сам зламав, де лагодив машини.

Данило Богуславський мріяв звільнити Херсон, а після перемоги опанувати військову справу. Здійснити свою мрію чоловіку не дала Росія. Данило загинув 16 жовтня 2022 року на Херсонщині, коли рятував пораненого побратима. Йому було 32.

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