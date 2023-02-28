Если бы привезли на десять секунд позже, ее могло бы не быть! История 19-летней военной Руси, которая потеряла ногу на войне

Сейчас на фото можно увидеть улыбающуюся девушку. Сложно представить, что несколько недель назад она была на грани смерти. А потом еще двое суток не могла принять произошедшее. Девушку зовут Руся, ей всего 19 лет.

В свои 18 лет после полномасштабного вторжения России она решила защищать Украину и стала добровольцем.

Руся почти год находилась на Запорожском направлении, затем ее перевели в Херсон. При выполнении боевого задания машина попала под минометный обстрел, девушка потеряла ногу. А если бы ее привезли в больницу хотя бы на десять секунд позже, она потеряла бы жизнь.

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Историю мужественной Руси, которая хочет вдохновлять потерявших конечности людей бороться, рассказали фотографы Либеровы.

Как присоединилась к ВСУ

Руся рассказывает, что сначала приехала в Запорожье и была закреплена за “кадрами”. Три недели она занималась “судебными расследованиями”. Для выполнения работы должна была выезжать на передовую.

Когда девушка увидела, какая там ситуация, то решила, что работать с бумагами — не для нее. Ее родные были не в восторге от желания девушки, но отмечали, что это ее жизнь, она сама должна выбирать.

— Не раздумывая, на первом выезде я иду к комбату и прошу взять меня к ним. Он не отказал, но сказал спросить моего начальника. Он сказал: “Ты еще очень юная, я не готов брать на себя такую ответственность”. Тогда мне было еще 18 лет, — говорит Руся.

В течение нескольких дней девушка звонила и приезжала к комбату с просьбой взять ее к ним.

— Он дал мне задание и сказал: “Как закончишь его, тогда приезжай”.

Эту работу я сделала за трое суток, сразу собрала вещи и отправилась к ним.

Когда я передавала ему флешку, он спросил: “Сколько времени тебе нужно на собры?” Я ответила, что уже с вещами.

Вы бы видели его лицо. Он этого точно не ожидал, — делится Руся.

Так она получила и освоила новую профессию. Руся получила должность оператора-связиста. Это практически уши наших Вооруженных сил. Во время работы надо принимать информацию о выходах и приходах снарядов, перемещении техники, пехоты, любых подозрительных звуках или взрывах. Это все нужно передавать командованию. Рабочий график Руси был практически круглосуточным, работать нужно и днем и ночью.

О ранении

Руся добросовестно выполняла свою работу до 10 февраля, тогда получила ранение. Ее машина попала под минометный обстрел.

— 10 февраля. Масштабная воздушная тревога по всей Украине. В машине я была не одна. Мы выехали для выполнения боевой задачи. Когда я взяла телефон в руки, чтобы ответить брату, тогда попал снаряд, — вспоминает Руся.

Девушка сразу записала брату видео. Она боялась, что оно может быть последним. Хотела сама рассказать, что произошло. Девушку прооперировали в Чернобаевке и отвезли в Николаев, когда она была еще без сознания.

— Когда я уже попала в Николаев, очень ждала, когда ко мне приедет мой родной братик. Было очень больно смотреть ему в глаза, ведь мы понимали, насколько тяжело будет нам обоим, — делится девушка.

Брат Руси поддерживал ее, обещал, что она обязательно станет на ноги и сможет жить полноценной жизнью.

— Я верила ему, но та боль и осознание того, что случилось, не позволяло мне смотреть вперед. Брат очень просил не падать духом, держаться. Говорил, что я сильная, но в тот момент мне так не казалось, — рассказывает Руся.

Она признается, что почти двое суток не хотела просыпаться, есть и даже существовать. Она не хотела верить в произошедшее. Брат давал ей надежду, но девушка все же волновалась, что будет никому не нужной. Она переживала не только потерю ноги, но и сильную боль, мучившую её около суток.

— Было очень тяжело разговаривать с братом. Мы плакали без остановки, не верили, что это коснулось нашей семьи. Я не понимала, что болит сильнее, место операции или осознание случившегося, — рассказывает Руся.

Силы для борьбы

По словам родных Либеровым, первые два дня в больнице Руся плакала, плакала без остановки. А потом решила бороться. Сегодня она хочет стать примером для всех, кто, как и она, потерял конечности на этой войне. Показать, что в ее состоянии возможна активная полноценная жизнь.

— Я боялась, что меня не примет мир и будет смотреть на меня как на инвалида, и я никому не буду нужна. Я не знала, что мне делать и как я смогу это преодолеть. Меня мотивировал и безумно поддержал брат Влад, его жена Ангелина и моя четырехмесячная племянница Оливия. Я решила, что должна жить ради них.

И я обязательно буду гулять и бегать с маленькой племянницей. Несмотря ни на что! Я должна выстоять, — говорит Руся.

Она рассказывает, что ей было страшно, она не знала, что делать дальше.

— После того как я увидела неравнодушие ко мне и такую поддержку… Такое количество людей помогает, все как одна семья. Я поняла, что нужно бороться, несмотря ни на что. Идти вперед и быть несокрушимой, как и все наши украинцы.

Теперь я точно хочу быть мотивацией для других раненых и пострадавших от войны людей, чтобы они не теряли веру в жизнь, — отмечает девушка.

Впереди очень много работы, девушку ждет сверхтяжелая реабилитация и протезирование. Но нет сомнений, что Руся не сойдет с намеченного пути. И она сможет стать символом несокрушимости.

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