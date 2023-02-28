Рассказы

Если бы привезли на десять секунд позже, ее могло бы не быть! История 19-летней военной Руси, которая потеряла ногу на войне

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 февраля 2023, 10:40
Історія 19-річної Русі, яка втратила ногу, але вирішила боротися

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