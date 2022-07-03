Не считаю себя героем: история командира, дивизион которого закрывает украинское небо от российских ракет

Они — наш воздушный щит, наш “купол”, наша противовоздушная оборона — “те, кто держат небо”. За знаменитой аббревиатурой ПВО скрываются обычные ребята, украинцы, которые работают на грани возможностей.

Иногда, чтобы перехватить вражескую ракету, у наших защитников есть не больше минуты. Но свою работу Михаил Мироненко, командир одного из зенитных ракетных дивизионов воздушного командования Запад, героической не считает. Он убежден: каждый вносит свой вклад в победу Украины на своем фронте.

Ко Дню зенитных ракетных войск, который отмечают 3 июля, Вікна пообщались с Михаилом о его непростой работе, боевых задачах и незаменимом опыте времен АТО, который и сейчас помогает поражать вражеские цели в небе над Украиной.

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О сбитых российских ракетах и работе ПВО

Кто-то прочтет о последствиях обстрелов в утренних новостях, кому-то сообщат их по телефону. Однако для военных зенитных ракетных войск все становится очевидно уже в первые секунды. Именно они закрывают украинское вольное небо для каждого из нас.

Михаил – один из тех, кто бережет украинцев от вражеских ракет. Он – командир одного из зенитных ракетных дивизионов воздушного командования Запад. Только его подразделению удалось уничтожить 18 воздушных целей, 14 из которых – крылатые ракеты.

Самым большим своим достижением военный считает именно сбитые крылатые ракеты. Это очень сложная цель для ПВО, поскольку такие ракеты двигаются на предельно малой высоте, огибая рельеф местности. Именно из них враг стреляет по западному региону, в том числе и по Львовской области, а подразделение Михаила умело их перехватывает.

– Первые две крылатые ракеты мы сбили 13 марта, когда россияне нанесли массированный удар по Львовской области.

Это невероятное ощущение – видеть и понимать, что наш коллектив только что победил в противовоздушном бою, что нам удалось защитить от удара важные объекты, спасти жизни людей.

Подчиненными Михаил гордится и о них с радостью рассказывает. Военный убеждает: каждый боец ​​четко знает, что делать. Ведь, чтобы перехватить вражескую ракету, слаженно работают подразделения зенитных ракетных войск, радиотехнических войск, авиация и части специального назначения.

Все настолько мотивированы, сплочены, чтобы добиться единого положительного результата – победить в этой войне. Все работают с максимальной самоотдачей!

Да и опыт боевых действий на Востоке сейчас сказывается. С 2014 года наши ребята учились противостоять противнику, превосходящему по численности и вооружению.

В настоящее время дивизион вооружен всем необходимым: “встречают” врага зенитные ракетные комплексы, способные уничтожать цели на расстоянии до 75 километров и на высоте до 27 километров.

О боевом опыте

Михаил на службе вот уже 17 лет. Окончил военный лицей, учился в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Но тогда стрельбы были учебными — на полигоне, а не над мирными украинскими городами.

Все изменил 2014 год. С тех пор у военного есть большой опыт боевых действий в АТО и ООС.

Михаил объясняет: мы тоже эти восемь лет не сидели, сложа руки, воевали. В ООС также уничтожали воздушные цели, правда, тогда речь шла только о вражеских беспилотниках.

Теперь же силы ПВО стали настоящим щитом над нашими головами. И, несмотря на сегодняшние достижения на поле боя, Михаил признается: не чувствует себя героем.

Я бы не сказал, что считаю себя героем, потому что сегодня каждый делает вклад для общего результата, победы. И каждый в нашей стране является неким механизмом. Мы делаем свою работу.

Но работать приходится без передышки: наши воины постоянно в готовности к боевой работе.

– Мы никогда не стоим на месте, меняем позиции, стремимся оказаться именно в направлении пролета ракет, – объясняет командир.

И делится секретом военной выдержки: мотивация – чрезвычайная, ведь украинцы защищают свою землю. А каждый успешный боевой пуск – это чьи-то спасенные жизни, судьбы, уцелевшие дома, важные объекты.

Это наш вклад в победу! – убежден военный.

О мотивации и силе украинцев

А еще сильнее Михаил восхищается гражданскими. Еще с первых дней военный был поражен сплоченностью народа и тем, как люди готовы отдавать последнее. Все проблемные вопросы решались в кратчайшие сроки.

А сила украинского народа, убежден командир, в единстве и несокрушимости.

Просто не останавливайтесь и продолжайте верить в нас. Верьте в Вооруженные Силы Украины, и мы обязательно победим!

Михаилу, как и миллионам из нас, не нужны дополнительные объяснения, ради чего мы воюем. Дома героя ждет жена и двое маленьких дочерей.

Девочки часто пытаются позвонить папе и спрашивают, когда он придет домой. Но папа чаще всего занят, потому что получает очередное сообщение “Воздушная тревога”.

Наши мужчины, защитники самые лучшие и преданные. Читай историю морского биолога Андрея Зотова, который приехал защищать Украину из Антарктиды.

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