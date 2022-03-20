О страхе нет времени думать. История девушки, спасшей более 20 животных с инвалидностью

Анастасия Тихая всегда любила животных. Она вместе со своим мужем Артуром еще задолго до начала войны начала спасать бездомных животных.

Они находили тех, кому нужна помощь, лечили их, а затем искали для них любящие семьи.

Вряд ли девушка думала, что когда-то ее фото с любимыми созданиями разлетится по всему миру, а сама она станет примером для подражания и уважения.

Кажется, уже все видели фотографию, где она с гордо поднятой головой ведет своих животных из охваченного войной Ирпеня. В общей сложности ей удалось спасти около 15 собак, пять кошек, хамелеона, черепаху, хомяка и паука.

Собаки с инвалидностью после ДТП и травмированы при рождении. Был даже старенький глухой пес по кличке Дедушка. Многие никогда не смогут больше ходить, но свой путь к спасению они сделали именно благодаря Анастасии.

Среди ее подопечных было немало животных, которым уже не удалось встретиться с человеческой безжалостностью. Кто бы знал, что теперь придется увидеть и бесчеловечную жестокость.

Никакого времени на страх

Когда русские войска совершили нападение еще в первый день полномасштабного вторжения, в Ирпене начался настоящий ад. Бомбардировки и обстрелы не останавливались.

И пока вражеские танки поносили своими передвижениями улицы, город остался без необходимого – воды и еды.

Хотя эвакуация была уже слишком рискованным шагом, учитывая расстрелы мам с детьми, оставаться в осаде будет еще опаснее. Тогда Анастасия со своим мужем вместе решили с собой забрать всех животных.

Оставить их на произвол судьбы не было даже в мыслях:

Животные мне как дети. Детей же не бросают.

Поэтому пока раздавались стрельба и взрывы, супруги быстро собрали всех своих подопечных и отправились в полную и довольно рискованную неизвестность. Однако страха вообще не чувствовалось.

Когда у вас 20 собак на поводках, и все в разные стороны тянут о страхе нет времени думать.

Что касается кошек, то они отправились в спасительное путешествие в коляске из супермаркета. Там же находились и животные с инвалидностью.

Всех любимцев нужно было сначала вывести из города. После чего перейти мост и посадить в машину знакомых волонтеров.

Путь из дома

Несмотря на продуманный, хоть и очень быстро, но план, путь оказался непростым. И проблема была не только в обстрелах, но и в страхе, который заставлял ее подопечных суетиться и тянуть поводки в разные стороны.

Они сбрасывали нечаянно других животных с тележек, а из-за большого давления, как потом оказалось, девушка во время эвакуации сломала палец. Однако она не жалуется, поскольку спасенные жизни важнее.

Анастасии помогал не только муж, но и незнакомцы. Уже на блокпосте местная терроборона взяла некоторых животных, чтобы довести до машин.

Зато попросили только забрать еще одну собаку с собой. Ее назвали Дружба.

Однако не только она стала неожиданным участником эвакуации. К компании Анастасии присоединились еще несколько “хвостиков”.

Жизнь после эвакуации

В настоящее время спасенные животные живут с Анастасией и Артуром в доме в Киеве. Некоторых подопечных удалось отправить за границу, в частности, в Германию уже поехали 8 собак и 37 кошек.

Однако наиболее проблемных животных, у которых теперь развилось посттравматическое расстройство пара решила не отдавать.

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