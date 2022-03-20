Про страх немає часу думати. Історія дівчини, яка врятувала понад 20 тварин з інвалідністю

Анастасія Тиха завжди любила тварин. Вона разом зі своїм чоловіком Артуром ще задовго до початку війни почала рятувати безпритульних тварин.

Вони знаходили тих, кому потрібна допомога, лікували їх, а потім шукали для них люблячі родини.

Навряд чи дівчина думала, що колись її фото з улюбленими створіннями розлетиться усім світом, а сама вона стане прикладом для наслідування та поваги.

Здається, уже всі бачили світлину, де вона з гордо піднятою головою веде своїх тварин з охопленого війною Ірпеня. Загалом їй вдалось врятувати близько 15 собак, п’ять котів, хамелеона, черепаху, хом’яка та павука.

Собаки з інвалідністю після ДТП і травмовані при народженні. Був навіть старенький глухий пес на прізвисько Дідусь. Багато з них ніколи не зможуть більше ходити, але свій шлях до порятунку вони зробили саме завдяки Анастасії.

Серед її підопічних було чимало тварин, яким вже не пощастило зустрітись з людською безжальністю. Хто б знав, що тепер доведеться побачити і нелюдську жорстокість.

Жодного часу на страх

Коли російські війська здійснили напад ще у перший день повномасштабного вторгнення, в Ірпені почалося справжнє пекло. Бомбардування та обстріли не зупинялись.

І поки ворожі танки паплюжили своїми пересуваннями вулиці, місто залишилось без необхідного – води та їжі.

Хоча евакуація була вже надто ризикованим кроком з огляду на розстріли мам із дітьми, залишатись в облозі буде ще більш небезпечно. Тоді Анастасія зі своїм чоловіком вирішили разом із собою забрати усіх тварин.

Залишити їх напризволяще не було навіть у думках:

Тварини мені як діти. Дітей же не кидають.

Тому поки лунала стрілянина та вибухи, подружжя швидко зібрали усіх своїх підопічних і вирушили у повну й досить ризиковану невідомість. Однак страху взагалі не відчувалось.

Коли у вас 20 собак на повідках, і всі в різні боки тягнуть про страх немає часу думати.

Що ж стосується котів, то вони вирушили у рятівну подорож у візочку з супермаркету. Там же знаходились і тваринки з інвалідністю.

Усіх улюбленців потрібно було спочатку вивести з міста. Після чого перейти міст та посадити у машину знайомих волонтерів.

Шлях із дому

Незважаючи на продуманий, хоч і дуже швидко, але план, шлях виявився непростим. І проблема була не лише в обстрілах, але й в страху, який змушував її підопічних метушитись та тягнути повідки у різні сторони.

Вони скидували ненароком інших тварин із візків, а через великий тиск, як потім виявилось, дівчина під час евакуації зламала палець. Однак вона не скаржиться, оскільки врятовані життя важливіші.

Анастасії допомагав не лише її чоловік, але й незнайомці. Вже на блокпосту місцева тероборона взяла деяких тварин, щоб довести до машин.

Натомість попросили лише забрати ще одну собаку із собою. Її назвали Дружба.

Проте не лише вона стала неочікуваним учасником евакуації. До компанії Анастасії приєднались ще кілька “хвостиків”.

Життя після евакуації

Зараз врятовані тварини живуть з Анастасією та Артуром в будинку у Києві. Деяких з підопічних вдалось відправити за кордон, зокрема, до Німеччини вже поїхали 8 собак та 37 котів.

Однак найбільш проблемних тварин, у яких тепер розвинувся посттравматичний розлад пара вирішила не віддавати.

Деякі герої, на жаль, залишаються лише в нашій пам’яті, проте їх історії ширяться між мільйонів людей. Читай, військовий медик та мати 12 дітей Ольга Семидьянова боронила нашу країну до останнього.