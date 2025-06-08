Вагнеровцы за учителей, а на учебе — сбор автоматов! Во что россияне превратили образование в оккупации

Одним из проявлений геноцида, оказываемого Россией против граждан Украины, является принудительный вывоз несовершеннолетних в отдаленные регионы РФ. Впоследствии этих детей не просто вербуют и изменяют их идентичность, а отправляют на войну в составе российской армии против Украины.

Организация Save Ukraine, которая спасает детей и семьи в сложных условиях, смогла вытащить несовершеннолетнего парня с его мамой и вернуть домой. По словам его отца, вовремя: через несколько месяцев ему будет 18, из дома почти не выходил, потому что боялся, что оккупанты могут его мобилизовать.

О пережитом в оккупации и возвращении парня домой, рассказываем далее в материале.

Школа или приют

Роман рассказывает, как в их дом ворвались российские солдаты и стали искать там детей. Когда его мама возразила оккупантам, один из них направил на нее дуло автомата. Отца, который хотел вступиться за жену, военный ударил прикладом.

— Он пошел ко мне в комнату, спросил, хожу ли я в школу. Я возразил, и родителям сказали: либо отдают меня в российскую школу, либо — приют. Так я и пошел в школу, — вспоминает Роман.

В школе парня удивили российские знамена и гимн повсюду. С новых предметов — появилась подготовка к армии.

Собирали магазин на скорость, учились стрелять. Нам говорили, что это пригодится, когда пойдем “родину” защищать.

Несовершеннолетних развозили на военное обучение в городах России. В частности, в Волгограде. Там детей не щадят, все происходит, как в армии.

Друг Романа, которому 14 лет, прошел такую ​​военную подготовку. Учителями там были бойцы Вагнера, юношей заставляли на скорость собирать оружие и одеваться, учили сражаться и уничтожать военную технику.

Мама мальчика рассказывает, что образование в школах в оккупации практически отсутствует. Учителями математики, алгебры и геометрии становятся солдаты без высшего образования.

— На входе у всех проверяют рюкзаки, по школе передвигаться между классами нельзя, даже сестре к брату и наоборот. Телефоны там тоже отбирают. Еженедельно проходят “разговоры о главном”, где детям рассказывают пропаганду и ужасы об ВСУ, — рассказывает женщина.

Историю девочки, которая самостоятельно вернулась домой из России и справилась без поддержки родителей, читай в нашем другом материале.

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