Истории Рассказы

Вагнеровцы за учителей, а на учебе — сбор автоматов! Во что россияне превратили образование в оккупации

Виктория Мельник, журналист сайта 08 июня 2025, 21:00
учеба в оккупации
Фото Unsplash

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