Історії Розповіді

Вагнерівці за вчителів, а на навчанні — збір автоматів! У що росіяни перетворили освіту в окупації

Вікторія Мельник, журналістка сайту 08 Червня 2025, 21:00
навчання в окупації
Фото Unsplash

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