Вагнерівці за вчителів, а на навчанні — збір автоматів! У що росіяни перетворили освіту в окупації

Фото Unsplash Одним із проявів геноциду, який чинить Росія проти громадян України, є примусове вивезення неповнолітніх до віддалених регіонів РФ. Згодом цих дітей не просто вербують та змінюють їхню ідентичність, а посилають на війну у складі російської армії проти України. Організація Save Ukraine, яка рятує дітей і сім’ї в найскладніших умовах, змогла витягти неповнолітнього хлопця з його мамою та повернути додому. За словами його батька, саме вчасно: за кілька місяців хлопцю — 18, з дому майже не виходив, бо боявся, що окупанти можуть його мобілізувати. Про пережите хлопцем в окупації та його повернення додому, розповідаємо далі у матеріалі.Школа або сиротинець Роман розповідає, як до їхнього дому вдерлися російські солдати й почали шукати там дітей. Коли його мама заперечила окупантам, один із них направив на неї дуло автомата. Батька, який хотів заступитися за жінку, військовий вдарив прикладом. — Він пішов до мене у кімнату, запитав, чи ходжу я до школи. Я заперечив, і батькам сказали: або віддають мене у російську школу, або — сиротинець. Так я і пішов до школи, — пригадує Роман. У школі хлопця здивували російські прапори та гімн повсюди. З нових предметів зʼявилася підготовка до армії. Збирали магазин на швидкість, вчилися стріляти. Нам казали, що це згодиться, коли підемо “родіну” захищати. Неповнолітніх розвозили на військовий вишкіл у містах Росії. Зокрема, у Волгоград. Там дітей не щадять, все відбувається, як у справжній армії. Друг Романа, якому 14 років, пройшов такий вишкіл. Вчителями там були бійці Вагнеру, юнаків заставляли на швидкість збирати зброю та одягатися, вчили битися і нищити військову техніку. Читати на тему Наче вийшли із накуреної кімнати. Розповіді підлітків, які виїхали з окупації та вступили до українських ВНЗ Як школярам із ТОТ вступати до українських закладів освіти: приклад двох історій. Мама хлопця розповідає, що освіта у школах в окупації практично відсутня. Вчителями математики, алгебри та геометрії стають солдати без вищої освіти. — На вході у всіх перевіряють ранці, по школі пересуватися між класами не можна, навіть сестрі до брата і навпаки. Телефони там також відбирають. Щотижня відбуваються “розмови про головне”, де дітям розповідають пропаганду та жахи про ЗСУ, — розповідає жінка. Історію дівчинки, яка самотужки повернулася додому з Росії та впоралася без підтримки батьків, читай в нашому іншому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Окуповані території, російська пропаганда, російські військові, Росія, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter