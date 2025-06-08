Вагнерівці за вчителів, а на навчанні — збір автоматів! У що росіяни перетворили освіту в окупації

Одним із проявів геноциду, який чинить Росія проти громадян України, є примусове вивезення неповнолітніх до віддалених регіонів РФ. Згодом цих дітей не просто вербують та змінюють їхню ідентичність, а посилають на війну у складі російської армії проти України.

Організація Save Ukraine, яка рятує дітей і сім’ї в найскладніших умовах, змогла витягти неповнолітнього хлопця з його мамою та повернути додому. За словами його батька, саме вчасно: за кілька місяців хлопцю — 18, з дому майже не виходив, бо боявся, що окупанти можуть його мобілізувати.

Про пережите хлопцем в окупації та його повернення додому, розповідаємо далі у матеріалі.

Школа або сиротинець

Роман розповідає, як до їхнього дому вдерлися російські солдати й почали шукати там дітей. Коли його мама заперечила окупантам, один із них направив на неї дуло автомата. Батька, який хотів заступитися за жінку, військовий вдарив прикладом.

— Він пішов до мене у кімнату, запитав, чи ходжу я до школи. Я заперечив, і батькам сказали: або віддають мене у російську школу, або — сиротинець. Так я і пішов до школи, — пригадує Роман.

У школі хлопця здивували російські прапори та гімн повсюди. З нових предметів зʼявилася підготовка до армії.

Збирали магазин на швидкість, вчилися стріляти. Нам казали, що це згодиться, коли підемо “родіну” захищати.

Неповнолітніх розвозили на військовий вишкіл у містах Росії. Зокрема, у Волгоград. Там дітей не щадять, все відбувається, як у справжній армії.

Друг Романа, якому 14 років, пройшов такий вишкіл. Вчителями там були бійці Вагнеру, юнаків заставляли на швидкість збирати зброю та одягатися, вчили битися і нищити військову техніку.

Мама хлопця розповідає, що освіта у школах в окупації практично відсутня. Вчителями математики, алгебри та геометрії стають солдати без вищої освіти.

— На вході у всіх перевіряють ранці, по школі пересуватися між класами не можна, навіть сестрі до брата і навпаки. Телефони там також відбирають. Щотижня відбуваються “розмови про головне”, де дітям розповідають пропаганду та жахи про ЗСУ, — розповідає жінка.

Історію дівчинки, яка самотужки повернулася додому з Росії та впоралася без підтримки батьків, читай в нашому іншому матеріалі.

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