Россияне — варвары! Работник Гостомельского аэродрома о жизни в оккупации и отношении захватчиков к гражданским

Всюду, куда ступает нога россиян, наступает хаос, разрушение, страдание и смерть. Варвары действуют очень подло, издеваясь над невинными невооруженными людьми.

Весь мир шокировала зверская жестокость российских захватчиков в мирных украинских городках: Гостомеле, Буче, Ирпене. Ей нет оправдания и прощения, потому что свидетелями этих преступлений стали миллионы украинцев.

Работник Гостомельского аэродрома Владимир 16 суток пробыл в плену войны и рассказал все, что пережил за эти страшные дни.

Захват Гостомельского аэродрома

Владимир живет в селе Озерце, в 5 км от аэродрома Гостомель.

Когда 24 февраля началась война, мужчина был на работе. Приблизительно в десять часов утра на аэродром налетели российские вертолеты Ми-24 и К-52 и начали бомбить его.

Затем высадились 200 десантников, которые хотели уничтожить наших военных, а вражеские вертолеты продолжали бомбить.

Захватчики стреляли по самолетам, автобусам, зданиям аэродрома. Когда пожарные выехали на вызов, чтобы гасить пламя, уносящее жизни людей, их авто тоже расстреляли. Были погибшие и раненые.

Владимир и другие работники аэродрома едва успели укрыться в бомбоубежище. Однако сразу было ясно, что долго сидеть там не удастся. Пока электроэнергия была, то и вода была, но из еды ничего не было.

Люди решили выйти на улицу. С белым халатом, найденным в бомбоубежище, и с поднятыми руками. Россияне обыскали всех, телефоны и авто забрали и вывели работников за территорию аэродрома.

А дальше, как говорится, куда хотите, туда и идите. Владимир пешком добрался до своего села.

Вечером украинская армия зачистила аэродром со стороны Бучи и уничтожила всех россиян. А на второй день часть оккупантов прорвалась из Иванкова.

Отношение оккупантов к мирному населению

Кадыровцы вошли в село Владимира, начали выгонять людей из домов, грабить, разрушать дворы. Кто не открывал — могли и по домам стрелять. У некоторых повалили погреба своими БТРами.

Оккупанты вели себя очень жестоко. Если собака лает, то сразу пристреливали ее. Был случай, когда человек сопротивлялся, то его дом из гранатомета расстреляли. Хозяина побило обломками.

Чеченцы никого не пускали ходить по улицам села. Максимум — пройтись по ближайшим соседям. Пойти к знакомым на другой конец села было невозможно.

Сначала жители села могли слушать радио с телефона, но оккупанты ездили на авто, которое определяет, откуда идет сигнал. Когда они замечали радиосигнал из какого-то дома, то стреляли в него.

Так, был случай, когда дом загорелся, а хозяева сгорели там живьем. После этого люди перестали слушать радио.

Не было ни газа, ни света, ни связи, ни интернета. Телефоны разрядились, и люди уже не могли узнать новости. В прямом смысле жили в оккупации.

Очень много домов разбомбили и разграбили.

Кадыровцы задержались в селе недолго. Они отправились из Озерца в направлении Гостомеля, где их и уничтожили ВСУ. А в деревню вместо них зашли российские десантники.

Те уже начали понимать, что Россия обманула их. Они уже и сожалели, что вообще зашли в Украину, но выйти не могли, потому что подписали военные контракты.

Жизнь в оккупации

Владимир только первый день войны скрывался в погребе, а потом понял, что это не решение проблемы. Если снаряд попадет в погреб — это для человека сразу могила, не нужно даже закапывать. А если бомба в дом попадет, можно выскочить из него.

В деревне было совсем невозможно жить: постоянная стрельба, бомбардировка. Обломками выбило окна в доме и сарае Владимира. Так было у всех людей.

Русские ставили свою технику только во дворах мирных жителей и стреляли оттуда, чтобы ВСУ не могли ответить им. Чеченцы вообще своими БТРами валили заборы, дома, погреба.

Это варвары! Даже нацисты так не поступали, как они!

У Владимира на огороде россияне зарыли танк и ночью начали стрелять. К счастью, ВСУ очень точно попали в него.

Вырваться из ада

Владимиру удалось вырваться из села случайно. Когда открыли “зеленый” коридор, мужчина набирал воду и увидел, как колонна автомобилей едет с белыми флагами.

Тогда мужчина быстро взял из дома сумку с документами и заскочил в последний автомобиль. Иначе покинуть село было невозможно — россияне никуда не выпускали людей.

Владимир поехал к своей сестре в Луцк, и по дороге ему позвонил сын, с которым все это время не было связи. Наконец-то хорошие новости. Ему и невестке, жившим в Гостомеле, тоже удалось вырваться.

Что дальше? Неизвестно. Но Владимир, как и все украинцы, твердо верит в нашу победу и приложит для этого максимум усилий.

Война сплотила украинцев. Кому-то удалось попасть в ряды ВСУ, кто-то пошел волонтерить и обеспечивать военных всем необходимым, некоторые взялись лечить первые ранения на фронте или бежать от линии его разграничения.

Однако есть еще очень важная часть украинцев, которая присоединилась к территориальной обороне. Читай истории бойцов терробороны Киева.