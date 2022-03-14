Сегодня все неважно – мы все рядовые. Истории бойцов терробороны Киева

Мы все практически в один день изменили свою жизнь, свои верования и сохранили одну цель – свобода независимой Украины. Кому-то удалось попасть в ряды ВСУ, кто-то пошел волонтерить и обеспечивать военных всем необходимым, некоторые — лечить первые ранения на фронте или бежать от линии его разграничения.

Однако есть еще очень важная часть украинцев, которые присоединились к территориальной обороне. Если наших ребят на передовой мы уже видели и любуемся ими по первому случаю. Как же выглядит обобщенный портрет терробороновца?

Журналист Вадим Петрасюк еще в первый день войны присоединился к ТРО Киева и рассказывает, с кем бок о бок защищает покой столицы.

Все…и я – человек с журналистским дипломом

Главное, что объединяет здесь людей – все добровольцы, все стоят за свободную и независимую Родину. На этом сходство, вероятно, и заканчивается.

По профессии собралась интересная компания: экономист, инженер, айтишник, предприниматель с дипломом стоматолога, предприниматель-автомеханик, водитель, студент IТ.

…и я – человек с журналистским дипломом, – говорит Вадим.

Еще есть трое юристов, один из которых раньше был районным судьей, а теперь он командир отделения.

Однако наиболее интересный оратор, это водитель – выпускник ПТУ, который уже 25 лет за рулем. Поэтому и его шоферский говор наиболее тепло воспринимается публикой, особенно, когда ему приходится рассказывать новости, параллельно ругая всех москалей.

Семья, семья от отца до сына

Многие говорят, что теперь вся Украина – большая семья. Вот и отделения терробороны не стали исключением.

Двое из нас – родные братья, еще двое – отец и сын.

Кто-то готовился к исполнению своей обязанности еще на военной кафедре, некоторые же проходили добровольное обучение с фанерными автоматами. Однако сейчас во время войны все равны.

Это неважно – мы все рядовые.

Один из побратимов рассказал, что когда 24-го начался обстрел и впервые грянуло, то громче для него звучал только плач его дочери. Тогда он почувствовал, что все началось. Рюкзак у него уже был собран, поэтому через несколько часов решил все дела и в обед уже был в военкомате.

И такие ситуации постигли каждого, поэтому большая часть отделения была собрана еще в первый день, другие “подтянулись” уже на третий.

Армянин, еврей и…пролетарский аристократ

Как можно было понять, компания собралась максимально интересная и разнообразная. Вот, например, Карен – родившийся в Киеве чистокровный армян.

Поэтому мужчина безупречно владеет украинским. А вот когда разговаривает на армянском, то случается украинский акцент.

Армянин-украинец еще с 2014 года занимался волонтерством, сейчас же отважился взять в руки оружие, чтобы защищать Украину, ее ценности и образ жизни.

Его родители когда-то познакомились в Киеве. Теперь только мама знает, что он защищает место знакомства. Папе еще сказать не решился, только говорит, что снова волонтерит.

Другой терробороновец — Дмитрий — по национальности еврей. По зову души – украинец. Потому и защищает Украину и наш образ жизни.

Все запомнили водителя? Так вот, его зовут Саша и он – пролетарский аристократ. Как говорит Вадим, он живущий как чертополох.

Оставь его в каком-то месте больше часа – пускает корни и прорастает.

Этот человек нигде не пропадет. Он сразу начинает знакомиться, влезает в разговоры, кому-то помогает, указывает, что делать и добывает все необходимое для своих собратьев.

Матерливый на 100%, почти всегда чем-то ситуативно недоволен, и его все любят.

Родом мужчина из Киева, но пожить успел где только можно и нужно было. Когда-то жил в Москве, потому что жена была оттуда. Затем еще раз женился и переехал в Молдову.

Еще успел после этого купить дом в Бердичеве, пустить и там корни на пять лет и начать ассоциировать себя именно с этим городом. Однако корни не забыл и готов рвать за всех, кто станет на пути.

Особенно тех, кто по роддомам стреляет. Уж очень поразило такое бесчеловечное зверство. Поэтому и ярость на врага будет изливать поразительно.

Однако существует еще множество украинцев, которые борются за нашу независимость так, как могут. Читай, как ужгородские рестораторы создали гастрономический батальон Дельфин.