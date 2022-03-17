Розповіді

Росіяни — варвари! Працівник Гостомельського аеродрому про життя в окупації та ставлення загарбників до цивільних

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Березня 2022, 13:00
Історія працівника Гостомельського аеродрому

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