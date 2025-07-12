Истории Рассказы

Руки все видят — история ветерана, который строит мастерскую после ранения

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 июля 2025, 09:00
Руки все видят — история ветерана, который строит мастерскую после ранения

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