Руки все видят — история ветерана, который строит мастерскую после ранения

Антону Богачу — 27 лет, и он уже пережил настоящую бурю событий. На фронте, во время эвакуации раненых в Запорожской области осенью 2023 года, попала ракета. Две недели комы, сложные операции и реабилитация — результатом стала полная потеря зрения.

Его историю рассказало издание Гречка.

История Антона Богача

Журналисты отмечают, что подарок от тех, кому он приобрел дрон, спасший не одну жизнь. Это большой флаг бригады. А справа — стеллажи, ещё почти пустые, но с потенциалом стать чем-то большим.

На полке — несколько глиняных чашек и ваз. Неровные, но уже тёплые от прикосновения.

Это мое сокровище! Мини гончарный круг. Начало большого дела, — отмечает Антон.

Он этого всего не видит. Но видит мир по-другому — отмечает военный.

Любовь на рейсах

История Антона и Натальи — не похожа на романтическое кино. Они познакомились в Кировоградском коммерческом техникуме, где оба учились — Антон на повара. Однако уже тогда он понимал: плита — не его призвание.

Ещё до выпуска он получил права на пятитонный грузовик. И пока одногруппники праздновали последний день учёбы, Антон сел за руль — в первый рейс. Практически с выпускного — сразу на работу. Дальнобойщиком.

— Уже в 19 лет летал по Украине на фуре, — вспоминает он.

Сначала работал на хозяина, позже — взял деньги в долг, добавил собственные сбережения и купил свою фуру. Признаётся, что нравилось лишь одно — возможность зарабатывать для семьи.

В 2019 году они с Натальей поженились. А уже через год у них родилась дочка — Дарина. Но сам Антон видел её редко — постоянные рейсы, загрузки, разгрузки. Без остановки.

Все изменилось 24 февраля

Когда началось полномасштабное вторжение, Антон не сомневался. Через два дня после начала войны — доброволец. До того был ограниченно годен — из-за зрения: один глаз видел на 30%, другой — на 100%. Но на войну берут всех, кто может держать оружие.

Его путь пролегал через Бахмут, Угледар, Авдеевку, Марьинку. Десантно-штурмовая бригада. Война — в каждом дне. Вывозил раненых, доставлял боеприпасы, выполнял то, на что не все осмеливались.

15 сентября 2023 года на Запорожском направлении — момент, который разделил жизнь на до и после. Танковый выстрел. Ракета попадает под ноги. Темнота.

Потеря зрения

Десять дней — между миром и тенью. Кома. Открытая черепно-мозговая травма, сломанные кости, осколки в теле, повреждённые лёгкие, полная потеря крови.

Главное, что у меня голова осталась та же, — повторяет он.

Когда пришёл в сознание, было темно. Сначала он подумал, что в результате ранения глаза просто обожгло. Однако позже от жены узнал, что ему удалили глаза и он больше не сможет видеть.

Жизнь без глаз

И тут началась новая война — не с врагом, а с системой. Реабилитация в Украине для незрячих — как лабиринт без карты. Наталья искала всё: где научиться ходить с тростью, как одеваться, как чистить зубы.

— Многие нас просто боялись. Медсёстры не знали, как себя вести. Психологи задавали вопросы из анкет. Обо мне — ноль понимания, — вспоминает Антон.

Во Львове впервые дали инструкцию: что такое трость, как её держать, как чувствовать пространство. Потом Одесса, Винница, снова Львов. Города, где он учился ходить заново. Учился жить.

TikTok — как компас в темноте

Антон понял, если он не расскажет, как это — быть незрячим, то за него это не сделает никто. Так родился его TikTok. Там он делится всем: от приложений, которые озвучивают экран, до анализаторов уровня воды, от гончарства до пинг-понга.

Одно из видео — он лепит вазу и внезапно сминает её.

— Это жизнь. Неправильное движение — и всё. Но это не конец. Можно сделать еще лучше, — отмечает мужчина.

Увлечение глиной

Гончарство стало для него не только терапией, но и планом на жизнь. После проекта «Гончарство в темноте» в Виннице появилась мечта — создать семейную мастерскую.

Наталья рисует. Он — лепит. Вместе — они могут создавать настоящие произведения.

Они мечтают не только об обычных чашках. Антон хочет изготавливать адаптивную посуду — тарелки с шипами для тех, кто потерял руки.

Чтобы можно было есть одной рукой. Такие тарелки стоят более 2000 гривен. Он хочет делать их по себестоимости для побратимов.

Курсы массажа

Параллельно — массаж. Прошел курсы, открыл комнату, установил стол. Люди сомневаются, когда слышат — незрячий массажист. А потом удивлены: точность, глубина, чувствительность.

Антон отмечает, что он чувствует человеческое тело прикосновением, а его глаза превратились в руки. Всё это кажется какой-то фантастикой, но парень признается, что для него нет ничего невозможного.

Антон собрал в себе столько спокойствия и силы, что ими можно делиться.

Кроме массажа, он хочет обучать гончарству других незрячих. Создать место, где те, кто потерял свет, найдут новую форму видения.

Ему нужны деньги на печь, материалы, круг. Пока собирает — медленно, но уверенно.

В гранты не верит — слишком сложно. Хочет двигаться своим темпом. Потому что он знает: темнота — не конец, если есть идея, вера и немного глины.

Главное фото: издание Гречка.

Ранее мы писали, как иконы на ящиках от снарядов собирают миллионы для раненых.

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