Історії Розповіді

Руки все бачать — історія ветерана, який будує майстерню після поранення

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Липня 2025, 09:00
Руки все бачать — історія ветерана, який будує майстерню після поранення

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