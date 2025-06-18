Побежал за собакой: как Ричард спас жизнь хозяина во время обстрела Киева

В ночь на 17 июня во время массированного обстрела Киева российскими войсками, собака по кличке Ричард спасла жизнь своего 14-летнего хозяина, Алексея.

Эта история, рассказанная бабушкой мальчика, Екатериной Лесовой, получила широкую огласку в социальных сетях.

Алексей проживал в девятиэтажном доме в Соломенском районе, подъезд которого был разрушен в результате удара ракеты.

По словам Екатерины Лесовой, когда начались взрывы, её внук вместе с Ричардом вышел из квартиры.

От громкого взрыва поблизости, пёс испугался, вырвался и убежал. Алексей бросился за ним, и именно этот поступок спас ему жизнь.

Мой Алексей стоял в подъезде на первом этаже. Собирался возвращаться в квартиру, но от взрыва где-то рядом собачка вырвалась и убежала, поэтому он побежал за ней. Через мгновение — удар…, — написала Лесова в Facebook.

К сожалению, собаку Ричарда пока не нашли.

Последствия массированной атаки на Киев

В ночь на 17 июня Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, используя дроны, крылатые и баллистические ракеты.

Повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры зафиксированы в семи районах столицы.

Помимо разрушенного подъезда в Соломенском районе, также были повреждены общежития авиационного института.

Эта атака привела к трагическим последствиям: погибло 28 человек, и ещё более 130 получили ранения.

В связи с этим, 18 июня в Киеве объявлен Днём траура в память о жертвах массированной российской атаки на столицу.

Эта история является трогательным напоминанием о связи между людьми и их домашними питомцами.

Ранее мы рассказывали, как спастись от удара дрона.

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