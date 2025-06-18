Истории Рассказы

Побежал за собакой: как Ричард спас жизнь хозяина во время обстрела Киева

Мария Дзюба, редактор сайта 18 июня 2025, 21:00
Побежал за собакой: как Ричард спас жизнь хозяина во время обстрела Киева
Фото Facebook

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