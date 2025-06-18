Побіг за собакою: як Річард врятував життя господаря під час обстрілу Києва

У ніч на 17 червня під час масованого обстрілу Києва російськими військами, пес, на ім’я Річард врятував життя свого 14-річного господаря, Олексія.

Ця історія, розказана бабусею хлопця, Катериною Лісовою, набула розголосу в соціальних мережах.

Олексій проживав у дев’ятиповерховому будинку в Солом’янському районі, який зазнав прямого влучання ракети, що зруйнувала цілий під’їзд.

За словами Катерини Лісової, коли почалися вибухи, її онук разом з Річардом вийшов з квартири.

Від гучного вибуху неподалік пес злякався, вирвався і втік. Олексій кинувся за ним, і саме цей вчинок врятував йому життя.

Мій Олексій стояв у під’їзді на першому поверсі. Збирався повертатися в квартиру, та від вибуху який стався десь поруч собачка вирвалася і втекла, тож він побіг за нею. За якусь мить — удар…, — написала пані Лісова у Facebook.

На жаль, собаку Річарда поки що не знайшли.

Наслідки масованої атаки на Київ

У ніч на 17 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву, використовуючи дрони, крилаті та балістичні ракети.

Пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури зафіксовано у семи районах столиці.

Окрім зруйнованого під’їзду в Солом’янському районі, також були пошкоджені гуртожитки авіаційного інституту.

Ця атака призвела до трагічних наслідків: загинуло 28 людей, і ще понад 130 отримали поранення.

У зв’язку з цим, 18 червня в Києві оголошено Днем жалоби в пам’ять про жертв масованої російської атаки на столицю.

Ця історія є ще одним свідченням небезпеки, з якою стикаються мешканці України, та зворушливим нагадуванням про зв’язок між людьми та їхніми домашніми улюбленцями.

Раніше ми розповідали, як урятуватися від удару дрону.

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