Мне всего 16, я не могу пойти на фронт. Скрипка — единственное, что сейчас могу сделать. История скрипачки из Краматорска

Прикарпатье. Центральная площадь маленького городка. Каждый день сюда приходит играть 16-летняя скрипачка из Краматорска Каролина Ваноян.

Два месяца назад она была выпускницей в престижной Краматорской школе искусств. Теперь с флагом на плечах и калиной в волосах она — уличная музыкантка.

Я хочу нести радость людям, их приободрить. Мне всего 16 лет, я не могу пойти на фронт. Скрипка — это единственное, что я сейчас могу сделать, — рассказывает Каролина.

В репертуаре девушки популярные украинские песни. Больше всего Каролине нравится играть Океан Эльзы.

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В начале апреля солист группы Святослав Вакарчук был и в родном городе Каролины — Краматорске, где спел для людей на железнодорожном вокзале.

А через несколько дней краматорский вокзал был обстрелян российскими ракетами, где сотни людей ждали эвакуации.

В память о погибших Каролина сняла видеоролик — сыграла на скрипке песню Джамалы 1944 и выложила в интернет.

Из-за трагедии на железнодорожном вокзале очень сильно пострадала моя одноклассница и ее семья. Получила осколочное ранение после кассетной ракеты. И так каждый день: какие-то взрывы, ракеты, гибнут люди, — делится музыкантка.

История спасения

Каролине с мамой пришлось бежать из города. Это уже второй раз после 2014-го года они убегают от войны и не знают, что с ними будет дальше. Единственное, что взяла девушка из прошлой мирной жизни — скрипку.

Когда она начала собирать инструмент, я сказала: “Ты ее не возьмешь, мы не влезем в поезд, много людей”. Она расплакалась и говорит: “Мама, я без нее не поеду”, — вспоминает мама школьницы Карина.

Теперь девушка со скрипкой не расстается. На Прикарпатье она уже стала местной знаменитостью. Оценила талант девушки и певица Джамала. У себя на странице она выложила видео, где Каролина играет ее песню.

В конце мая девушку ждут выпускные экзамены в школе искусств во Львовской области. Директор заведения принялся бесплатно готовить девушку к экзаменам.

Здесь же Каролина сможет окончить учебный год и получить аттестат. А между занятиями, говорит, будет приходить на площадь и играть для людей.

Многие мои планы были сломаны, но сейчас я понимаю, что все в моих руках. Учебу я хочу продолжить в Украине, в своей родной стране, — признается музыкантка.

Украина — очень талантливая страна и богатая мужественными и патриотическими людьми. Когда враг стоит на пороге родного дома, молчать не могут даже самые маленькие. История Леонарда Буша — мальчика, спевшего гимн сечевых стрельцов, это доказывает.