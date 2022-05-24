Рассказы

Мне всего 16, я не могу пойти на фронт. Скрипка — единственное, что сейчас могу сделать. История скрипачки из Краматорска

Анастасия Галкина 24 мая 2022, 17:00
Історія Кароліни Ваноян - 16-річної музикантки з Краматорська

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