Мені всього 16, я не можу піти на фронт. Скрипка — єдине, що зараз можу зробити. Історія скрипальки з Краматорська

Прикарпаття. Центральна площа невеликого міста. Кожен день сюди приходить грати 16-річна скрипалька із Краматорська Кароліна Ваноян.

Два місяці тому вона була випускницею в престижній Краматорській школі мистецтв. Тепер з прапором на плечах та калиною у волоссі вона — вулична музикантка.

Я хочу нести радість людям, їх підбадьорити. Мені всього 16 років, я не можу піти на фронт. Скрипка — це єдине, що я зараз можу зробити, — розповідає Кароліна.

У репертуарі дівчини популярні українські пісні. Найбільше Кароліні подобається грати Океан Ельзи.

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На початку квітня соліст групи Святослав Вакарчук був і в рідному місті Кароліни — Краматорську, де заспівав для людей на залізничному вокзалі.

А через кілька днів краматорський вокзал був обстріляний російськими ракетами, де сотні людей чекали на евакуацію.

У пам’ять про загиблих Кароліна зняла відеоролик — зіграла на скрипці пісню Джамали 1944 і виклала в інтернет.

Через трагедію на залізничному вокзалі дуже сильно постраждала моя однокласниця та її сім’я. Дістала осколкове поранення після касетної ракети. І так кожен день: якісь вибухи, ракети, гинуть люди, — ділиться музикантка.

Історія порятунку

Кароліні з мамою довелося бігти з міста. Це вже вдруге після 2014-го року вони тікають від війни й не знають, що з ними буде далі. Єдине, що взяла дівчина з минулого мирного життя — скрипку.

Коли вона почала збирати інструмент, я сказала: “Ти її не візьмеш, ми не вліземо в потяг, багато людей”. Вона розплакалася і каже: “Мамо, я без неї не поїду”, — згадує мама школярки Каріна.

Тепер дівчина зі скрипкою не розлучається. На Прикарпатті вона вже стала місцевою знаменитістю. Оцінила талант дівчини і співачка Джамала. У себе на сторінці вона виклала відео, де Кароліна грає її пісню.

У кінці травня на дівчину чекають випускні екзамени в школі мистецтв на Львівщині. Директор закладу взявся безкоштовно готувати дівчину до іспитів.

Тут же Кароліна зможе закінчити навчальний рік і отримати атестат. А між заняттями, каже, буде приходити на площу і грати для людей.

Багато моїх планів було повалено, але зараз я розумію, що все в моїх руках. Навчання я хочу продовжити в Україні, у своїй рідній державі, — зізнається музикантка.

Україна — надзвичайно талановита країна й багата на мужніх та патріотичних людей. Коли ворог стоїть на порозі рідного будинку, мовчати не можуть навіть найменші. Історія Леонарда Буша — хлопчика, який заспівав гімн січових стрільців, це доводить.