Розповіді

Мені всього 16, я не можу піти на фронт. Скрипка — єдине, що зараз можу зробити. Історія скрипальки з Краматорська

Анастасія Галкіна 24 Травня 2022, 17:00
Історія Кароліни Ваноян - 16-річної музикантки з Краматорська

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