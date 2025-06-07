Тащит хлам домой: как распознать синдром Плюшкина и в чем опасность

Фото BBC Сьюзан Линдо из Англии никогда не считала себя больной. Она думала, что ее дом, заваленный коробками, старыми вещами и неиспользованными предметами, просто результат лени. Но одно интервью на местном радио изменило ее жизнь. Ее историю рассказали в BBC News Украина. Дом, заполненный мусором Сьюзан, как и многие другие, страдает силогоманией — патологическим накоплением. В ее доме одна из комнат полностью непригодна к использованию, а чтобы добраться до кровати, женщина вынуждена каждый вечер перелезать через горы пакетов.Однако все изменилось после участия в эфире BBC Radio Tees. Там Сьюзан впервые услышала, что ее поведение — это не лень или неряшливость, а форма психического расстройства! Кроме эмоционального бремени, вот такое накопление вещей несет и реальные угрозы. Специалисты пожарной службы предостерегли Сьюзан: Захламленное жилье может заблокировать пути эвакуации и ускорить распространение огня. Это напугало Сьюзан. В их с мужем доме есть только один выход — другие двери заблокированы баками и вещами. Если произойдет пожар, мы вряд ли выберемся. Читать по теме Твои полки просят о помощи! Почему люди собирают ненужные вещи — объяснила психолог Пакеты, ленты, пустые баночки, бумажки, старая одежда и еще куча всего ненужного! Почему люди собирают хлам — разбор психолога. Проблема, корни которой из детства Свою склонность к накопительству Сьюзан связывает с детством. — Мои родители были такие же самые. Я выросла в доме, где все хранилось. Никто не убирал мусор. На самом деле синдром накопления — это не редкость. По словам консультанта благотворительной организации Let’s Connect Рэйчел Беббингтон, таких историй в мире немало. — Мы видим рост запросов. Люди боятся, стесняются и часто не осознают масштаба проблемы. Такое накопление может быть результатом тревоги, потерь или травм. Сьюзан уже пыталась бороться с беспорядком. В 2021 году она даже приняла участие в телевизионном шоу, во время которого ее дом расчистили. Но со временем привычка вернулась. Однако на этот раз она настроена решительно. Свои вещи женщина теперь постепенно отдает в благотворительные магазины. И это приносит ей удовольствие. Я знаю, что делаю что-то хорошее. Ежедневно женщина выделяет 10 минут на уборку, чтобы не перегружать себя. Поэтому ждать идеального момента не стоит. Он может никогда не наступить. А сделать первый шаг к решению проблемы — это уже большая победа! Ранее мы рассказывали, как распознать биполярное расстройство у ребенка и к кому обращаться. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter