Тащит хлам домой: как распознать синдром Плюшкина и в чем опасность

Сьюзан Линдо из Англии никогда не считала себя больной. Она думала, что ее дом, заваленный коробками, старыми вещами и неиспользованными предметами, просто результат лени. Но одно интервью на местном радио изменило ее жизнь.

Ее историю рассказали в BBC News Украина.

Дом, заполненный мусором

Сьюзан, как и многие другие, страдает силогоманией — патологическим накоплением. В ее доме одна из комнат полностью непригодна к использованию, а чтобы добраться до кровати, женщина вынуждена каждый вечер перелезать через горы пакетов.

Однако все изменилось после участия в эфире BBC Radio Tees. Там Сьюзан впервые услышала, что ее поведение — это не лень или неряшливость, а форма психического расстройства!

Кроме эмоционального бремени, вот такое накопление вещей несет и реальные угрозы. Специалисты пожарной службы предостерегли Сьюзан:

Захламленное жилье может заблокировать пути эвакуации и ускорить распространение огня.

Это напугало Сьюзан. В их с мужем доме есть только один выход — другие двери заблокированы баками и вещами.

Если произойдет пожар, мы вряд ли выберемся.

Проблема, корни которой из детства

Свою склонность к накопительству Сьюзан связывает с детством.

— Мои родители были такие же самые. Я выросла в доме, где все хранилось. Никто не убирал мусор.

На самом деле синдром накопления — это не редкость. По словам консультанта благотворительной организации Let’s Connect Рэйчел Беббингтон, таких историй в мире немало.

— Мы видим рост запросов. Люди боятся, стесняются и часто не осознают масштаба проблемы.

Такое накопление может быть результатом тревоги, потерь или травм.

Сьюзан уже пыталась бороться с беспорядком. В 2021 году она даже приняла участие в телевизионном шоу, во время которого ее дом расчистили. Но со временем привычка вернулась. Однако на этот раз она настроена решительно. Свои вещи женщина теперь постепенно отдает в благотворительные магазины. И это приносит ей удовольствие.

Я знаю, что делаю что-то хорошее.

Ежедневно женщина выделяет 10 минут на уборку, чтобы не перегружать себя.

Поэтому ждать идеального момента не стоит. Он может никогда не наступить. А сделать первый шаг к решению проблемы — это уже большая победа!

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