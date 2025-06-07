Истории Рассказы

Тащит хлам домой: как распознать синдром Плюшкина и в чем опасность

Анастасия Жиденко, редактор сайта 07 июня 2025, 14:00
накопление вещей
Фото BBC

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